ETV Bharat / international

ടെഹ്‌റാനിൽ നിന്നും ആളുകള്‍ ഒഴിയണമെന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; നിർദേശം ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ - ISRAEL ORDERS EVACUATION IN TEHRAN

Rescue team work at the site where a missile launched from Iran struck Tel Aviv, Israel, Monday, June 16, 2025 ( AP )