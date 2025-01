ETV Bharat / international

വെസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്‍റെ റെയ്‌ഡ്; മൂന്ന് പലസ്‌തീനികളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു - ISRAEL RAID OVER OCCUPIED WEST BANK

A man mourn over the bodies of two members of Abeid family who were killed in the Israeli bombardment in Maghazi, central Gaza Strip, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Tuesday, Jan. 7, 2025. ( AP Photo )