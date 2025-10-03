അവസാന പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വിരാമം; ഗാസ ഫ്ലോട്ടില്ലയിൽ നിന്നുള്ള അവസാന ബോട്ടും തടഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ
450 ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും അവസാന ബോട്ടും തടഞ്ഞത്.
Published : October 3, 2025 at 11:10 PM IST
ജറുസലേം: ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ കടൽ ഉപരോധം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗ്ലോബല് ഫ്ലോട്ടില്ലയുടെ അവസാന ബോട്ടും വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തടഞ്ഞു. 450 ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ അവസാന ബോട്ടും തടഞ്ഞതും.
തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഫ്ലോട്ടില്ല പ്രവർത്തകരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഇസ്രായേലി മന്ത്രിയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നിൽ. "അവർ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന"ആരോപണത്തോടെയാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറ്റലിയിൽ പലസ്തീനികൾക്കും ഫ്ലോട്ടില്ലയ്ക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിയനുകൾ ഒരു ദിവസത്തെ പൊതു പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർഥികളും തെരുവിലിറങ്ങി, നൂറുകണക്കിന് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും, നിരവധി സ്വകാര്യ, പൊതു സ്ക്കൂളുകളും അടച്ചുപൂട്ടി.
അവസാനത്തെ ബോട്ട്
ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയിലെ അവസാനത്തെ ബോട്ടായ മാരിനെറ്റ്, മറ്റ് കപ്പലുകൾക്ക് പിന്നിലായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ നാവികസേന മറ്റ് 41 ബോട്ടുകൾ ആക്രമിച്ച് പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയുടെ ഭാഗമായുള്ള 41 കപ്പലുകളെയാണ് ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞത്. യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല സഹായവുമായി ഗാസയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗാസ കനത്ത ക്ഷാമത്തിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്നും ഗാസയിലേക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല പുറപ്പെട്ടത്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗും ഉൾപ്പെടെ 400 ലധികം ആളുകള് പുറപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കപ്പലുകളാണ് ഇസ്രയേൽ നാവികസേന തടഞ്ഞത്. യാത്ര തുടർന്നാൽ മാരിനെറ്റിനെയും തടയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ
ഫ്ലോട്ടില്ല ബോട്ടുകൾ തടഞ്ഞതും പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക മുതൽ ഏഷ്യ വരെയുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം പ്രകടനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങി.
പലസ്തീൻ പതാകകൾ വീശിയും "സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ"എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും പ്രതിഷേധക്കാർ ഇറങ്ങി. പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമിക്കുകയും റോഡുകൾ തടയുകയും പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു.
