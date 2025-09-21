'ഗാസയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത'; ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഏറുന്നതിനിടെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. 14 പേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ആശുപത്രി ഡയറക്ടറും കുടുംബവും.
Published : September 21, 2025 at 11:22 AM IST
ഗാസ: പലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഏറുന്നതിനിടെ ഗാസയിൽ കൂട്ടക്കുരുതി തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ. അവസാനം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഷിഫ ആശുപത്രി ഡയറക്ടറും കുടുംബവും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അബു സെൽമിയയുടെ കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. റാമി ഹന്ന പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെ ഗാസ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി പലസ്തീനികൾ പലായനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പലരും സാധനങ്ങൾ വണ്ടികളിൽ നിറച്ചും തള്ളിക്കൊണ്ടുമാണ് പലായനം ചെയ്യുന്നത്. ഹമാസിൻ്റെ പോരാട്ട ശേഷി പൂർണമായി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജറുസലേമിലും ടെൽ അവീവിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ബന്ധികളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരന്നത്. പ്രകടനത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കറുത്ത ബാനറുകള് ഉയർത്തി.
അടുത്തയാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ചില പ്രമുഖ പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങള് കടുപ്പിക്കുന്നത്. യുകെ, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, മാൾട്ട, ബെൽജിയം, ലക്സംബർഗ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുകള് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
പോർച്ചുഗൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും വെടിനിർത്തൽ സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ അകറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 23 മാസത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 65,000ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഗാസ നഗരം കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുകയാണ്, ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനം പേരെയും കുടിയിറക്കി, ഇത് വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഷാവ സ്ക്വയറിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് അറിയിച്ചു.
വീണ്ടും പലായനം ചെയ്ത് പലസ്തീനികൾ
ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ ഗാസയിൽ പലായനം തുടരുകയാണ്. ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാസ സിറ്റിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കായി പുതിയ വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽനടയായാണ് പലരും പലായനം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം മാറാനുള്ള ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പലരും ക്ഷാമത്തിനിടയിലും ഇവിടെ തുടരുകയാണ്.
വെള്ളമോ വൈദ്യുതിയോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഇല്ല, ആളുകൾ പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന് ഗാസയിൽ നിന്നും സെ്യ്ഫ് അബു ഊംസാൻ പറഞ്ഞു. സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരതയാണ് ഇസ്രയേൽ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂട്ട പലായനം ഗുരുതരമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന് സഹായ സംഘങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
നിസഹായരായി ബന്ദികളുടെ കുടുംബം
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചർച്ചകള് നടത്തുന്നതിന് പകരം ആക്രമണം തുടരുന്നതിലൂടെ നെതന്യാഹു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ രക്തം നെതന്യാഹുവിന് അധികാരത്തിൽ പറ്റിനിൽക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം മാത്രമാണെന്ന് ബന്ദികള് ആരോപിച്ചു.
"യുദ്ധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നെതന്യാഹുവിന് ഒരു സർക്കാരുണ്ട്" കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ദി ഇൻബാർ ഹെയ്മാൻ്റെ ബന്ധു ഹന്ന കോഹൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഇൻബാർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ഇത്രയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഒരാള് കൊല്ലപ്പെടുകയും സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ശവക്കുഴി പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാള് വലിയ വേദന മറ്റൊന്നില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
