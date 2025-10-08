ബന്ദികളുടെ മോചനം, സൈനിക പിന്മാറ്റം; ഹമാസ് നിരായുധീകരണം: സമാധാന പദ്ധതിയിലെ കടുപ്പമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ
ഈജിപ്തിലെ ഷാം എൽ-ഷെയ്ഖിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൽനിന്നും ഉറച്ച ഗ്യാരണ്ടി ലഭിക്കണമെന്ന് ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൊയ്റോ: ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കൂടുതൽ ഉന്നത ഓഫിസർമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പദ്ധതിയിലെ കടുപ്പമേറിയ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ചർച്ചക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്.
ഹമാസിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും വിട്ടയച്ചശേഷം, ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൽനിന്നും മധ്യസ്ഥരിൽനിന്നും ഉറച്ച ഗ്യാരണ്ടി ലഭിക്കണമെന്നാണ്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഗാസയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത രണ്ട് വർഷം നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എല്ലാ കക്ഷികളും പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാലും, സമാധാന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്തിമമാക്കാനായിട്ടില്ല.
ഹമാസ് നിരായുധീകരിക്കണം, ഇസ്രയേൽ സൈനിക പിന്മാറ്റം
ഹമാസ് നിരായുധീകരിക്കണം, ഗാസയിൽനിന്നുള്ള ഇസ്രയേൽ സൈനിക പിന്മാറ്റം എപ്പോൾ, ഹമാസ് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞശേഷം ഗാസ ഭരിക്കാൻ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബോഡിയെ സ്ഥാപിക്കണം തുടങ്ങിയവയാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ താനി ഈജിപ്ഷ്യൻ തീരദേശ നഗരമായ ഷാം എൽ-ഷെയ്ഖിലേക്ക് തിരിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മരുമകൻ ജാറെദ് കുഷ്നർ (ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല), ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഉന്നത ഉപദേഷ്ടാവ് റോൺ ഡെർമർ എന്നിവർ ബുധനാഴ്ച ചർച്ചക്കെത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരാണ്.
ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, യുഎസ് മധ്യസ്ഥർ ഇരുപക്ഷവുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തി. കരാറിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇസ്രയേൽ ബന്ദികൾക്ക് പകരമായി വിട്ടയക്കേണ്ട പലസ്തീൻ തടവുകാരുടെ പട്ടിക കൈമാറിയതായി ഹമാസിലെ മുതിർന്ന ഓഫിസർ താഹർ നൂനു അറിയിച്ചു. ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ, 2023 ഒക്ടോബർ 7ലെ ആക്രമണത്തിൽ ബന്ദികളാക്കിയ 48 പേരെ മോചിപ്പിക്കുക (ഏകദേശം 20 ബന്ദികൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്), ഹമാസ് നിരായുധീകരിച്ചശേഷം ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക എന്നിവയാണ് സമാധാന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ.
ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സേനയെ സ്ഥാപിക്കുക, ഗാസയെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭരണത്തിൻ കീഴിലാക്കുക, ഇതിന് ട്രംപും മുൻ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയറും മേൽനോട്ടം വഹിക്കും എന്നിവയും നിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ-ഫത്താഹ് എൽ-സിസി ചർച്ചകൾ "വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമാണ്" എന്ന് ടിവിയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പദ്ധതി നെതന്യാഹു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക ചർച്ചകളായാണ് നിലവിലെ ചർച്ചകളെ ഇസ്രയേൽ കാണുന്നത്.
സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തലും ഗാസയിൽനിന്ന് ഇസ്രയേൽ പൂർണ്ണമായി പിന്മാറണമെന്നുമുള്ള തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഹമാസ് ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ, ദീർഘകാലമായി ഹമാസ് എതിർക്കുന്ന നിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യുദ്ധാനന്തരം ഗാസ ഭരിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ഹമാസ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഭരണമെന്ന ആശയത്തെയും അവർ എതിർക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ മകനും ഓഫിസ് മാനേജരും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടശേഷം, ഹമാസിൻ്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരനായ ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യാ തങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം 'പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്ന' ഉറച്ച ഗ്യാരണ്ടി വേണമെന്ന് ഈജിപ്തിലെ സ്വകാര്യ ടിവി യോട് പറഞ്ഞു.
കരാർ ലംഘിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടായ വെടിനിർത്തലിൽ ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കുന്നതിന് പകരമായി ചില പലസ്തീൻ തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചു. ട്രംപും വിറ്റ്കോഫും മുൻകൈയെടുത്ത ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം, ദീർഘകാല സമാധാനം, ഇസ്രയേൽ പിന്മാറ്റം, മുഴുവൻ ബന്ദികളുടെയും മോചനം എന്നിവയ്ക്കായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ, ശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനായി ഹമാസിന്മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനെന്ന പേരിൽ, ഇസ്രയേൽ മാർച്ചിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ബോംബാക്രമണവും ആക്രമണങ്ങളും പുനരാരംഭിച്ചു. ഹമാസ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, ഹമാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതുമാണ് മുൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം.
ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണം, യുദ്ധാനന്തര ഭരണകൂടം, വൻതോതിലുള്ള പുനർനിർമാണ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേസമയം പരിഹരിക്കാൻ ട്രംപ് പദ്ധതി ശ്രമിക്കുന്നു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഹമാസ് നേതൃത്വം നൽകിയ ആക്രമണത്തിൽ, ഇസ്രയേലിൽ കടന്നുകയറിയ പോരാളികൾ 1,200 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും (കൂടുതലും സാധാരണക്കാർ) 251 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും പിന്നീട് നടന്ന വെടിനിർത്തലുകളിലും മറ്റ് കരാറുകളിലും മോചിപ്പിച്ചു.
യുഎൻ ബോഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം വംശഹത്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഇസ്രയേൽ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു. ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 67,000ൽ അധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏകദേശം 1,70,000 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഗാസ മുനമ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്.
വടക്കൻ ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ താത്കാലിക കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നു. ഗാസ സിറ്റിയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഉം സുലൈമാൻ അബു അഫാഷ് തങ്ങളുടെ ദുരിതം പങ്കുവെച്ചു: "ഭക്ഷണമില്ല, നല്ല വെള്ളമില്ല, അതിർത്തികളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തെരുവിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്.
ഞങ്ങൾ കുടിവെള്ളം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഒരു ദയയുമില്ല." ജബലിയയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്ത സാറ റിഹാൻ, യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുകയാണ്. "വീടുകളില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അവർ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം."
