ETV Bharat / international

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഹമാസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി യുഎൻ; സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഇസ്രയേൽ - ISRAEL HAILS UN BLACKLIST OF HAMAS

തങ്ങളുടെ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഹമാസിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ.

UN blacklisting of Hamas Hamas sexual crimes in conflict Israel blood libels
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read

ടെൽ അവീവ്: ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ "കരിമ്പട്ടികയിൽ" ഹമാസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ യുഎൻ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. കൂട്ടബലാത്സംഗം, ജനനേന്ദ്രിയം ഛേദിക്കൽ, തടവിൽ ലൈംഗിക പീഡനം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു. യുഎൻ ഈ വസ്‌തുത ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രയേലി നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഹമാസിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ഈ നീക്കത്തെ ആദ്യം എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഭീകര സംഘടനയായ ഹമാസിനെ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2024-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സംഘർഷത്തിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പ്രമീള പാറ്റൻ്റെ മുൻ കണ്ടെത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് ഹമാസിനെ പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം യുദ്ധക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായ തലത്തിൽ, ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് ചെയ്‌തു. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പ്രകാരമാണ് ഹമാസിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഹമാസ് ഭീകരർ ബന്ദികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ, എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാനും ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണത്തിനുമുള്ള ആവശ്യപ്പെടൽ തുടരുന്നു. "തെറ്റായ അപവാദങ്ങളെയും" "രക്തരൂക്ഷിതമായ അപവാദങ്ങളെയും" ചെറുക്കുമെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സായുധ പോരാട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഹമാസ് ചേരുമെന്ന് ഗുട്ടെറസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രതിനിധി ഡാനി ഡാനണ്‍ അയച്ച കത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ ദുരുപയോഗ രീതികളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായി യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു.

അതിൽ ബന്ദികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്‌പർശിക്കുക, ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, നിർബന്ധിത വിവാഹം നടത്തുക, അവരുടെ ആർത്തവചക്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മോചിതരായ ബന്ദികൾ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ മോചനത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Also Read: സഹായ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വെടിവെപ്പ്; 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്, നരകമായി ഗാസ - 37 KILLED IN GAZA IN ISRAELI FIRE

Also Read: ഗാസയ്‌ക്ക് മേല്‍ രോഷം തീര്‍ത്ത് ഇസ്രയേല്‍; ബോംബാക്രമണങ്ങളില്‍ പൊലിഞ്ഞത് 413 ജീവനുകള്‍, ആക്രമണം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി - ISRAEL ATTACK AGAINST GAZA

ടെൽ അവീവ്: ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ "കരിമ്പട്ടികയിൽ" ഹമാസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ യുഎൻ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. കൂട്ടബലാത്സംഗം, ജനനേന്ദ്രിയം ഛേദിക്കൽ, തടവിൽ ലൈംഗിക പീഡനം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു. യുഎൻ ഈ വസ്‌തുത ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രയേലി നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഹമാസിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ഈ നീക്കത്തെ ആദ്യം എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഭീകര സംഘടനയായ ഹമാസിനെ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2024-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സംഘർഷത്തിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പ്രമീള പാറ്റൻ്റെ മുൻ കണ്ടെത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് ഹമാസിനെ പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം യുദ്ധക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായ തലത്തിൽ, ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് ചെയ്‌തു. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പ്രകാരമാണ് ഹമാസിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഹമാസ് ഭീകരർ ബന്ദികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ, എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാനും ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണത്തിനുമുള്ള ആവശ്യപ്പെടൽ തുടരുന്നു. "തെറ്റായ അപവാദങ്ങളെയും" "രക്തരൂക്ഷിതമായ അപവാദങ്ങളെയും" ചെറുക്കുമെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സായുധ പോരാട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഹമാസ് ചേരുമെന്ന് ഗുട്ടെറസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രതിനിധി ഡാനി ഡാനണ്‍ അയച്ച കത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ ദുരുപയോഗ രീതികളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായി യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു.

അതിൽ ബന്ദികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്‌പർശിക്കുക, ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, നിർബന്ധിത വിവാഹം നടത്തുക, അവരുടെ ആർത്തവചക്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മോചിതരായ ബന്ദികൾ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ മോചനത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Also Read: സഹായ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വെടിവെപ്പ്; 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്, നരകമായി ഗാസ - 37 KILLED IN GAZA IN ISRAELI FIRE

Also Read: ഗാസയ്‌ക്ക് മേല്‍ രോഷം തീര്‍ത്ത് ഇസ്രയേല്‍; ബോംബാക്രമണങ്ങളില്‍ പൊലിഞ്ഞത് 413 ജീവനുകള്‍, ആക്രമണം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി - ISRAEL ATTACK AGAINST GAZA

For All Latest Updates

TAGGED:

UN BLACKLISTING OF HAMASHAMAS SEXUAL CRIMES IN CONFLICTISRAELISRAEL HAMAS WARISRAEL HAILS UN BLACKLIST OF HAMAS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.