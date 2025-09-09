ETV Bharat / international

പലസ്‌തീൻ തടവുകാരെ പട്ടിണിക്ക് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു? ഇസ്രയേല്‍ ഭരണകൂടത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീം കോടി

സുരക്ഷാ തടവുകാരോട് കർശനമായ പെരുമാറ്റം വേണമെന്നായിരുന്നു സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിൻ്റെ വാദം.

Palestinian prisoners are greeted by a crowd after being released from Israeli prison following a ceasefire agreement with Israel, in the West Bank city of Ramallah, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 9:17 AM IST

ടെൽ അവീവ്: പലസ്‌തീൻ സുരക്ഷാ തടവുകാർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേൽ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തടവുകാർക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അധികാരികളോട് ഇസ്രയേലിലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നിലവിലെ ജയിൽ സാഹചര്യങ്ങളെയും കോടതി നിശിതമായി വിമർശിച്ചുവെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പലസ്‌തീൻ തടവുകാരെ ഇസ്രയേല്‍ പട്ടിണിക്ക് കൊലപ്പെടുത്തുന്നവെന്ന ആരോപണം നിലനില്‍ക്കെയാണ് സ്വന്തം കോടതിയില്‍ നിന്നും ഇസ്രയേല്‍ ഭരണകൂടം കടുത്ത വിമര്‍ശനം നേരിടുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷാമന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിനെയും കോടതി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. സുരക്ഷാ തടവുകാരോട് കർശനമായ പെരുമാറ്റം വേണമെന്ന ബെൻ ഗ്വിറിൻ്റെ വാദത്തെയും കോടതി എതിര്‍ത്തു. ഹർജിക്കാരായ സംഘടനകളും ഇസ്രയേൽ ജയിൽ സർവീസും (ഐപിഎസ്) അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ തീരുമാനം. തടവുകാർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പര്യാപ്‌തതയിൽ ജഡ്‌ജി ഡാഫ്‌നെ ബരാക്-എറെസ് ഗുരുതരമായ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു.

എന്നാൽ, ഗാസയിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായത്തിന് ആരുമില്ലെന്നും മോചിതരായവരുടെ വേദനാജനകമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഓർമിക്കേണ്ടതാണെന്നും കോടതിയിൽ വാദം ഉയര്‍ന്നു. ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് (എസിആർഐ) എന്ന സംഘടന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫയൽ ചെയ്‌ത ഹർജി പരിഗണിക്കാനും കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ഈ പാനലിലെ രണ്ടുപേർ ഇത് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജഡ്‌ജി വിയോജിച്ചു.

"നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സുഖകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ആഡംബരത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല, മറിച്ച് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അതിജീവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്," കോടതി പറഞ്ഞു.

തടവുകാരുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ബെൻ ഗ്വിറിൻ എക്‌സിലൂടെയും കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചു.സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാർ "ഇസ്രയേലിൻ്റേതാണോ" എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബെൻ ഗ്വിർ എക്‌സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. ഗാസയിലെ ബന്ദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു കോടതിയുമില്ലെന്നും "തടവിലാക്കപ്പെട്ട തീവ്രവാദിക്ക്" സർക്കാർ "നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ" നൽകുമെന്നും ബെൻ ഗ്വിറിൻ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

"സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരേ, നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റേതാണോ? ഗാസയിലെ നമ്മുടെ ബന്ദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുമില്ല. കൊലപാതകവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ബലാത്സംഗവും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാണക്കേടാണ്.'' - ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ബെൻ ഗ്വിർ എക്‌സിലൂടെ വിമർശിച്ചു.

പലസ്‌തീൻ തടവുകാർക്ക് ദിവസവും മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണവും ജീവിക്കാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ പാനൽ ഏകകണ്‌ഠമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിൻ്റെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ കസ്റ്റഡിയിൽ 61 പലസ്‌തീനികൾ മരിച്ചതായി പലസ്‌തീൻ അധികൃതർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിൽ, ഇസ്രയേൽ ജയിലിൽ 17 വയസുള്ള ഒരു പലസ്‌തീൻകാരൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചതായി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

