ETV Bharat / international

കൊമ്പുകോർത്ത് ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുള്ളയും; രാജ്യവ്യാപക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേൽ - ISRAEL VS HEZBOLLAH

Rockets fired from southern Lebanon are intercepted by Israel's Iron Dome air defence system over the Upper Galilee region in northern Israel on August 23, 2024. ( AFP )