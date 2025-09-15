ഗാസയില് ആക്രമണം തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല്; 48 മരണം, ഇസ്രയേലിലെത്തി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഇന്നലെ പട്ടിണി മൂലം രണ്ട് പേര് കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പട്ടിണി മരണം 422 ആയി.
Published : September 15, 2025 at 9:25 AM IST
ജറുസലം: ഗാസ സിറ്റിയില് അവശേഷിക്കുന്ന പലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാന് വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകര്ക്കുന്നത് തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല്. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 14) 30 പാര്പ്പിട സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇസ്രയേല് ബോംബ് ആക്രണത്തില് തകര്ന്നത്. ആക്രമണം 48 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു.
കൂടാതെ ഇന്നലെ രണ്ട് പേരാണ് പട്ടിണിമൂലം മരിച്ചത്. ഇതോടെ പട്ടിണി മരണം 422 ആയി. ഇതില് 145 പേര് കുട്ടികളാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം 13,000 അഭയാര്ഥി കൂടാരങ്ങളും 1600 പാര്പ്പിട സമച്ചയങ്ങളുമാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് തകര്ന്നത്. ഇസ്രയേല് നരനായാട്ടില് 64, 871 പേരാണ് പലസ്തീനില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗാസയില് ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇസ്രയേലിലെത്തി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്കോ റൂബിയോ. ബന്ദികളുടെ മോചനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
അല് കവ്താര് ടവര് തകര്ത്തു: ഗാസ സിറ്റിയിലെ അല്കവ്താര് ടവറും ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് തകര്ന്നു. ടവര് തകര്ത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മേഖലയില് ഇസ്രയേല് മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളും കടുപ്പിച്ചു. തുടര്ച്ചയായ ബോംബ് ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്നലെ പലായനം ചെയ്തത്.
'എവിടെ പോകണമെന്ന് തങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പലസ്തീനുകാരനായ മര്വാന് അല് സാഫി പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില് തങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടം അനിവാര്യമാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഒരു പരിഹാരവും അത്യാവശ്യമാണെന്നും' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അപലപിച്ച് ഗവ.മീഡിയ ഓഫിസ്: സിവിലിയന് കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രയേലില് ആക്രമണത്തില് അപലപിച്ച് ഗവണ്മെന്റ് മീഡിയ ഓഫിസ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉന്മൂലനവു നിര്ബന്ധിത കുടിയിറക്കലുമാണെന്നും പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകള്, പള്ളികള്, ആശുപത്രികള്, മെഡിക്കല് സെന്ററുകള്, അഭയാര്ഥി ക്യാമ്പുകള് എന്നിവ ഇസ്രയേല് സൈന്യം തകര്ക്കുന്നുവെന്നും ഗവ.മീഡിയ ഓഫിസ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് തങ്ങളുടെ ഏജന്സിയുടെ 10 കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നൂവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പലസ്തീന് അഭയാര്ഥികള്ക്കുളള ഏജന്സിയായ യുഎന്ആര്ഡബ്ല്യൂഎയുടെ തലവന് ഫിലിപ്പ് ലസാരിനി പറഞ്ഞു. കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളകള്ക്ക് അഭയം നല്കിയിരുന്ന ഏഴ് സ്കൂളുകളും രണ്ട് ക്ലിനിക്കുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഗാസയില് ഒരു സ്ഥലവും സുരക്ഷിതമല്ല. ആരും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും ഫിലിപ്പ് ലസാരിനി എക്സില് കുറിച്ചു.
വടക്കന് ഗാസയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചപ്പോള് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് താനെന്ന് പലസ്തീനിയായ അഹമ്മദ് അവാദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വെള്ളമോ ശുചിമുറിയോ യാതെന്നും തങ്ങള്ക്കില്ലെന്നും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുടുംബം അന്തിയുറങ്ങുന്നതെന്നും സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്നും അവാദ് പറഞ്ഞു.
ശുദ്ധ ജലം ഒട്ടും ലഭിക്കാനില്ലെന്നും അതിന് ഗുരുതര ക്ഷാമമാണ് നേിടുന്നതെന്നും പലസ്തീനുകാരനായ അബേദുളള അരാം പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകള് വിശന്ന് വലയുകയാണ്. പലരും പോഷകാഹാര കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈത്യകാലം വരികയാണ്. തങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാന് ഒരിടം വേണമെന്നും അരാം വ്യക്തമാക്കി.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല് മവാസിയില് എത്തിയിട്ടും തനിക്ക് അഭയം കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മറ്റൊരു പലസ്തീന്കാരന് പറഞ്ഞു. അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് തന്റെ കുടുംബം. മിസൈലുകളും ബോംബുകളും വര്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, പട്ടിണിയും ദാരിദ്രവും തങ്ങളെ വിഴുങ്ങുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷമായി എന്റെ കുടുംബം നിരന്തരമായ പലായന യാത്രയിലാണ്. തുടർച്ചയായ ആക്രമണമോ വിശപ്പോ ഇനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
