ETV Bharat / international

സിറിയയെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേല്‍: ദമാസ്‌കസില്‍ കനത്ത ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ പുത്തന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി മത നേതാക്കള്‍ - ISRAEL ATTACKS SYRIA

Smoke rises from an Israeli airstrike that hit the Syrian Defence Ministry, in Damascus, Syria, Wednesday, July 16, 2025 ( AP )