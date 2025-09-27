ETV Bharat / international

ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ നരഹത്യ; 32 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആശുപത്രികൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ

വെടിനിർത്തലിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം വർധിക്കുമ്പോഴും യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഹാളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

Israel Palestine war, Humanitarian crisis Gaza, UN General Assembly, Netanyahu war declaration
Israeli Strikes Kill 32 in Gaza as Netanyahu Vows to Continue War Despite Global Pressure (APTN)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗാസ മുനമ്പ് (ദീർ അൽ-ബലാഹ്): അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വെടിനിർത്തലിനായുള്ള സമ്മർദം ഏറുമ്പോഴും യുദ്ധം തുടരുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ. ഇതിനിടെ ഗാസയിൽ രാത്രിയിലുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 32 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ആരോഗ്യ ഓഫിസർമാർ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച അതിരാവിലെ മധ്യ-വടക്കൻ ഗാസയിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്തു. നുസൈറാത്ത് അഭയാർഥി കാമ്പിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അൽ-ഔദ ആശുപത്രിയിലാണ് എത്തിച്ചത്.

Israel Palestine war, Humanitarian crisis Gaza, UN General Assembly, Netanyahu war declaration
Israeli Strikes Kill 32 in Gaza as Netanyahu Vows to Continue War Despite Global Pressure (APTN)

നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൻ്റെ പ്രതിഷേധവും

ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. നെതന്യാഹു തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, ഗാസയിലെ ഹമാസിനെതിരായ ദൗത്യം രാജ്യം 'പൂർത്തിയാക്കണം' എന്ന് ലോക നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.

നെതന്യാഹു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ലോകത്തോടൊപ്പം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശം കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഇസ്രയേലിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സൂചനയായി, പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൻ്റെ പട്ടിക നീളുകയാണ്. ഈ നീക്കത്തെ ഇസ്രയേൽ തള്ളിക്കളയുന്നു.

വെടിനിർത്തലിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ

വെടിനിർത്തലിനായി ഇസ്രയേലിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ രാജ്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗാസയിലെ പോരാട്ടം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും "ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും" "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും" വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അമേരിക്ക അടുക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസ് ലഞ്ചിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞു.

Israel Palestine war, Humanitarian crisis Gaza, UN General Assembly, Netanyahu war declaration
Israeli Strikes Kill 32 in Gaza as Netanyahu Vows to Continue War Despite Global Pressure (APTN)

മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി ഗാസയെക്കുറിച്ച് "പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും ഫലപ്രദവുമായ ചർച്ചകളും" "തീവ്രമായ ചർച്ചകളും" നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ട്രംപും നെതന്യാഹുവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

ഗാസ സിറ്റിയിൽ കരസേനയുടെ നീക്കം; പട്ടിണി രൂക്ഷം

ഇതിനിടെ, ഇസ്രയേൽ ഗാസ സിറ്റിയിൽ മറ്റൊരു വലിയ കരസേനാ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഈ പ്രദേശം കടുത്ത പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. 300,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു. എങ്കിലും 700,000 പേർ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ഇവർക്ക് താമസം മാറാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതാണ് കാരണം.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഗാസ സിറ്റിയിലെ തുഫാഹ് പരിസരത്തുള്ള ഒരു വീട് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരിൽ പകുതിയിലധികം പേർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ അൽ-അഹ്ലി ആശുപത്രിയിലാണ് എത്തിച്ചത്. ഷാത്തി അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലെ വീടുകളിൽ വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായി നാല് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഷിഫാ ആശുപത്രി അറിയിച്ചു.

തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ ആശുപത്രികൾ

ഗാസ സിറ്റിയിലെ ആശുപത്രികളും ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്കുകളും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. രണ്ടാഴ്ചയോളമായി തുടരുന്ന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ക്ലിനിക്കുകൾ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് ആശുപത്രികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ബാക്കിയുള്ളവ മരുന്നുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ കുറവ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

Israel Palestine war, Humanitarian crisis Gaza, UN General Assembly, Netanyahu war declaration
Israeli Strikes Kill 32 in Gaza as Netanyahu Vows to Continue War Despite Global Pressure (APTN)

നിരവധി രോഗികളെയും ജീവനക്കാരെയും ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഇൻകുബേറ്ററിലുള്ള കുട്ടികളെയും അനങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്ര രോഗമുള്ളവരെയും പരിചരിക്കാൻ ചില ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണം ശക്തമായതോടെ ഗാസ സിറ്റിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതായി സഹായ ഏജൻസിയായ ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് (എംഎസ്എഫ്) വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ ടാങ്കുകൾ തങ്ങളിൻ്റെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അര മൈലിൽ താഴെ ദൂരത്താണെന്നും വർധിച്ചുവരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് "അസ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യത" സൃഷ്ടിച്ചെന്നും എംഎസ്എഫ് വ്യക്തമാക്കി.

വടക്കൻ ഗാസയിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂക്ഷം

വടക്കൻ ഗാസയിലെ ഭക്ഷ്യസ്ഥിതിയും മോശമായി. സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ വടക്കൻ ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണം ഇസ്രയേൽ നിർത്തിവച്ചു. ദക്ഷിണ ഗാസയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള യുഎൻ അഭ്യർഥനകളും ഇസ്രയേൽ കൂടുതലായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് എന്ന് യുഎൻ ഓഫിസ് ഫോർ ദി കോഓർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അഫയേഴ്‌സ് (ഒസിഎച്ച്എ) അറിയിച്ചു.

ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 65,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 167,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പകുതിയോളം പേർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ഇത് ഹമാസ് നടത്തുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിലും യുഎൻ ഏജൻസികളും സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധരും ഈ കണക്കുകളെയാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ യുദ്ധക്കെടുതിയുടെ കണക്കായി കണക്കാക്കുന്നത്.

Israel Palestine war, Humanitarian crisis Gaza, UN General Assembly, Netanyahu war declaration
Israeli Strikes Kill 32 in Gaza as Netanyahu Vows to Continue War Despite Global Pressure (APTN)

യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം

2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലസ്തീനികൾ ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടന്നതാണ് നിലവിലെ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി ഇസ്രയേൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 1948മുതൽ പലസ്തീനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പലസ്തീനികളുടെ വീടും സമ്പത്തും ആൾ നാശവും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണമായാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് ഹമാസിൻ്റെ വാദം. ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് വംശീയ ഉന്മൂലനവും തങ്ങളുടേത് ജനിച്ച ഭൂമിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടാവുമാണെന്നാണ് ഹമാസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഒക്ടോബറിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 1,200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തു.

48 ബന്ദികൾ ഇപ്പോഴും ഗാസയിലുണ്ട്. അവരിൽ 20 പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും വെടിനിർത്തൽ കരാറുകളിലൂടെയും മറ്റ് വഴികളിലൂടെയും മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Also Read:- 'ബഹുമുഖ വ്യാപാര സംവിധാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം'; ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി എസ് ജയശങ്കർ

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL PALESTINE WARHUMANITARIAN CRISIS GAZAUN GENERAL ASSEMBLYNETANYAHU WAR DECLARATIONGAZA ISRAEL CONFLICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.