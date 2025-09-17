ഗാസ കത്തിയമരുന്നു: കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും മീതേ ബോംബ് വർഷിച്ച് ഇസ്രയേൽ: പലായനം ചെയ്ത് പതിനായിരങ്ങൾ
ഹമാസിൻ്റെ സൈനികശേഷി പൂർണമായി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
ഗാസ സിറ്റി: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന നഗരത്തിൽനിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികൾ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലും കാറുകളിലുമായി സാധനങ്ങളുമായി പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹമാസിൻ്റെ പോരാട്ട ശേഷി പൂർണമായി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഈ ആക്രമണം വെടിനിർത്തൽ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ അകറ്റുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ആക്രമണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 'ഗാസ കത്തുകയാണ്' എന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത ബോംബാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ സമയപരിധി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മാസങ്ങൾ നീണ്ടേക്കാമെന്ന് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധർ ഇസ്രയേലിനെതിരെ വംശഹത്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അതേ ദിവസമാണ് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷപാതപരവും തെറ്റുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇസ്രയേൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാറിലെത്താനുള്ള സമയം കുറവാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം
പലസ്തീനികളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ ജറുസലേമിലേക്കും ടെൽ അവീവിലേക്കും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഭൂരിഭാഗം മിസൈലുകളും തടയുകയോ ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ ഇല്ലാതെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിക്കുകയോ ആണ് പതിവ്. ഇതിനു പ്രതികാരമായി ഇസ്രയേൽ യെമനിലും വ്യോമാക്രമണം നടത്താറുണ്ട്.
ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും 2000 മുതൽ 3000 വരെ ഹമാസ് പോരാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹമാസ് തുരങ്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനിക ഓഫിസർ വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നീണ്ട യുദ്ധത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക ശേഷി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സൈനിക മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, തൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ താത്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനിക ഓഫിസർ, ഗാസ സിറ്റിയിലെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘട്ടം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗാസ സിറ്റിയിലെ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം 69 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഗാസയിലെ വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ രാത്രിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അബു സെൽമിയ പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, ഗാസ നഗര പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 10 ലക്ഷം പലസ്തീനികളിൽ 3.5 ലക്ഷം പേർ നഗരം വിട്ടുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കണക്കാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 2.2 ലക്ഷത്തിൽ അധികം പലസ്തീനികൾ വടക്കൻ ഗാസയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തെന്ന് യുഎൻ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ ആളുകൾ മലമൂത്ര വിസർജനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും താത്കാലിക കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടി അഭയം തേടുകയാണ്.
ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ 69 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, അതിൽ 22 കുട്ടികളടക്കം 49 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. അൽ-അഹ്ലി ആശുപത്രിയിൽ 17 മൃതദേഹങ്ങളും അൽ-ഖുദ്സ് ആശുപത്രിയിൽ 3 മൃതദേഹങ്ങളും ലഭിച്ചു. ഈ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 40 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സൗദ് അൽ-സക്കാനി എന്ന സ്ത്രീ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ മകളും മരുമകനും അവരുടെ കുട്ടികളും ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും, വീട് പൂർണമായി തകർന്നെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഗാസ സിറ്റിയിലെ ഷെയ്ഖ് റദ്വാൻ പരിസരത്തുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് തീരദേശ റോഡിന് സമീപത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് 39 വയസുള്ള ഇസ്മായിൽ സെയ്ദ പറഞ്ഞു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ
ഹമാസ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ ആരോപിക്കുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിലേക്ക് നടത്തിയ ആക്രമണത്തോടെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ 1200 ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും 48 ബന്ദികൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ 20 പേരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പലസ്തീൻ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും, ഇസ്രയേൽ പൂർണമായി ഗാസയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്നും ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അപകടം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നെതന്യാഹു ബോംബാക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെന്ന് ഒരു ബന്ദിയുടെ അമ്മയായ അനാത് അംഗ്രാസ്റ്റ് ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നെതന്യാഹു മാത്രമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ-സിസി ഇസ്രയേലിനെ "ഒരു ശത്രു" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 1979-ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ നേതാവ് ഇങ്ങനെയൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ഈജിപ്തിൻ്റെ ക്ഷമ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഖത്തർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അറബ്, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഉച്ചകോടിയിൽ അപലപിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
