നരനായാട്ട് തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേൽ; 89 പലസ്‌തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ദുരിതമൊഴിയാതെ ഗാസ - 89 KILLED IN GAZA IN ISRAELI FIRE

വെടിവയ്പ്പി‌നുപുറമേ പട്ടിണി കൂടി രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഗാസയിലെ പട്ടിണിമരണം 227 ആയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്...

Palestinians carry the shrouded body of a loved one killed the previous day while seeking aid near Zikim, west of Beit Lahia, in the northern Gaza Strip (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 11:57 AM IST

ജറുസലേം: ഗാസ സിറ്റിയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ബോംബാക്രമണത്തിലും വെടിവയ്‌പ്പുകളിലുമായി 89 പലസ്‌തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഭക്ഷണവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന വെടിവയ്‌പ്പിൽ മാത്രം 31 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 513 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേർകൂടി വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെ മരിച്ചതോടെ ഗാസയിലെ പട്ടിണിമരണം 227 ആയി.

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നതും കൊല്ലപ്പെടുന്നതും. ഇത്രയധികം ദുരിതം പേറുന്ന ഗാസയിലെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മരണം തടയാനായി അടിയന്തരമായി സഹായ വിതരണം അനുവദിക്കണമെന്ന് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗാസയിലേക്ക് മതിയായ മാനുഷിക സഹായങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇസ്രയേലിനോട് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടണ്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അടക്കം 27 രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ യുഎസിൻ്റെ അറുപത് ദിവസ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ കെയ്‌റോയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം ദോഹയിൽ വച്ചു നടന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പലസ്‌തീനികള്‍ ഗാസ വിട്ടുപോകണമെന്ന് നെതന്യാഹു

പലസ്‌തീനികള്‍ ഗാസ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നിര്‍ദേശിച്ചു. 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നീക്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഈജിപ്‌ത് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹു തൻ്റെ യുദ്ധനയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ന്യായീകരിച്ചത്.

"ഞങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കുന്നില്ല, അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്" എന്നാണ് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത്. ആദ്യം യുദ്ധ മേഖലകൾ വിട്ടുപോകാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസയിൽ വർഷങ്ങളായി അതിർത്തികൾ ഇസ്രയേല്‍ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും വിലക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെന്ന മുൻകാല ആഹ്വാനങ്ങൾ യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെപലസ്‌തീനികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഗാസയിലെ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ഈജിപ്‌തിലേക്കും ജോർദാനിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം എന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശവും നെതന്യാഹു അംഗീകരിച്ചു.

ഇസ്രയേൽ സൈന്യം എപ്പോൾ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വക്താവ് മഹ്‌മൂദ് ബസാൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ബോംബുകൾ, ഡ്രോണുകൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേൽ ബോംബിങ് ശക്തമാക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ബോംബാക്രമണം വളരെ ശക്തമാണ്. ഞായറാഴ്‌ച ഗാസ സിറ്റി ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് അൽ ജസീറ ജീവനക്കാരും രണ്ട് ഫ്രീലാൻസ് റിപ്പോർട്ടർമാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ലേഖകരിൽ ഒരാൾ ഹമാസ് തീവ്രവാദിയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചത്.

