ETV Bharat / international

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല; ഗാസയില്‍ നരനായാട്ട് തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍, 60 മരണം - ISRAEL ATTACK ON GAZA DEATH

ഗാസയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ പോരാട്ടം കനക്കുന്നു. ഹമാസ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല. മൂന്ന് പലസ്‌തീനികള്‍ കൂടി പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചു.

ISRAEL ATTACK ON GAZA Israel Gaza attack ഇസ്രയേല്‍ ഗാസ ആക്രമണം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ച് ഗാസ
Gaza Strip. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read

ജറുസലം: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്രയേല്‍. ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 19) മാത്രം ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ 50 പലസ്‌തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 31 പേര്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് മരിച്ചത്. ഇസ്രയേല്‍ നരനായാട്ടില്‍ ഇതുവരെ 62,0664 പലസ്‌തീനുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഗാസ സിറ്റിക്ക് സമീപത്തെ സെയ്‌തന്‍ മേഖലയില്‍ 450 വീടുകള്‍ ഇസ്രയേല്‍ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ സൈന്യം സബ്ര മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാസയിലെ പട്ടിണി മാറ്റാന്‍ ഇസ്രയേലിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം ഓഫിസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പട്ടിണി കാരണം ഇന്നലെ മൂന്ന് പേര്‍ കൂടി പലസ്‌തീനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളായ ഖത്തറും ഈജിപ്‌തും മുന്‍കൈയെടുത്താണ് ഹമാസ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ചത്. 60 ദിവസത്തേക്കാണ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍. അതേസമയം തങ്ങള്‍ ഹമാസിന്‍റെ മറുപടി പഠിച്ച് വരികയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്‍റെ പ്രതികരണം. അവശേഷിക്കുന്ന 50 ബന്ദികളെ മോചിക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബന്ദികളെ രണ്ട് ഘട്ടമായി മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്.

Also Read: അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനം അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; ചൈനീസ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു

ജറുസലം: ഗാസയില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്രയേല്‍. ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 19) മാത്രം ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ 50 പലസ്‌തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 31 പേര്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് മരിച്ചത്. ഇസ്രയേല്‍ നരനായാട്ടില്‍ ഇതുവരെ 62,0664 പലസ്‌തീനുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഗാസ സിറ്റിക്ക് സമീപത്തെ സെയ്‌തന്‍ മേഖലയില്‍ 450 വീടുകള്‍ ഇസ്രയേല്‍ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ സൈന്യം സബ്ര മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാസയിലെ പട്ടിണി മാറ്റാന്‍ ഇസ്രയേലിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം ഓഫിസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പട്ടിണി കാരണം ഇന്നലെ മൂന്ന് പേര്‍ കൂടി പലസ്‌തീനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളായ ഖത്തറും ഈജിപ്‌തും മുന്‍കൈയെടുത്താണ് ഹമാസ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ചത്. 60 ദിവസത്തേക്കാണ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍. അതേസമയം തങ്ങള്‍ ഹമാസിന്‍റെ മറുപടി പഠിച്ച് വരികയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്‍റെ പ്രതികരണം. അവശേഷിക്കുന്ന 50 ബന്ദികളെ മോചിക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബന്ദികളെ രണ്ട് ഘട്ടമായി മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്.

Also Read: അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനം അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; ചൈനീസ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL ATTACK ON GAZAISRAEL GAZA ATTACKഇസ്രയേല്‍ ഗാസ ആക്രമണംവെടിനിര്‍ത്തല്‍ അംഗീകരിച്ച് ഗാസISRAEL ATTACK ON GAZA DEATH

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.