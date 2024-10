ETV Bharat / international

ബെയ്‌റൂത്തിൽ കനത്ത ബോംബിങ്; ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു - ISRAEL ATTACK IN BEIRUT LEBANON

Smoke rises from an Israeli airstrike that hit the southern suburb of Beirut, Lebanon on Tuesday ( AP )