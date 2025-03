ETV Bharat / international

ഗാസയ്‌ക്ക് മേല്‍ രോഷം തീര്‍ത്ത് ഇസ്രയേല്‍; ബോംബാക്രമണങ്ങളില്‍ പൊലിഞ്ഞത് 413 ജീവനുകള്‍, ആക്രമണം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി - ISRAEL ATTACK AGAINST GAZA

Palestinians sit amid the rubble in front of a building destroyed in an Israeli airstrike ( AFP )