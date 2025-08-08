Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

ഗസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്രയേല്‍, പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; എന്നാല്‍ ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് പലസ്‌തീനികള്‍ - ISRAEL ANNOUNCES RETAKE GAZA CITY

ഗാസയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Israel Palestine War retake Gaza City escalation war with Hamas humanitarian aid Gaza
Palestinians inspect the site struck by an Israeli bombardment in Muwasi, Khan Younis, Gaza Strip (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 1:01 PM IST

4 Min Read

ടെൽ അവീവ്: ഗസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. 22 മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് ഗസ നഗരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ആഹ്വാനങ്ങള്‍ക്കും സമ്മർദങ്ങള്‍ക്കുമൊടുവിലാണ് രാത്രി വൈകി നടന്ന യോഗത്തിൽ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമ, കര യുദ്ധം ഇതിനകം ഗസയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ ജീവൻ ഭയന്ന് പലായനം ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ 22 മാസത്തോളമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലും പട്ടിണിയിലും നിരവധി മനുഷ്യർ മരിച്ച് വീണതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവിലെ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനം പലസ്‌തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നാണ് ലോക രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗസയിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന് ഗസയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Israel Palestine War retake Gaza City escalation war with Hamas humanitarian aid Gaza
Map data as of July 27, 2025 Source: Israeli military Graphic: Phil Holm (AP ())

ബന്ദികളുടെ ജീവന് ഭീഷണി

നിലവിൽ ഗസയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ ഹമാസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളുടെ ജീവന് ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്. ഇരുപതോളം ബന്ദികള്‍ ഹമാസിൻ്റെ തടങ്കലിൽ ഉള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

രാജ്യത്തിന് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എതിര്‍പ്പ്

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ആണ് നേരിടുന്നത്. ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇസ്രയേല്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ ഹമാസ്

നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഗസ ഭരിക്കാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു സേനയെയും ഒരു 'അധിനിവേശ' സേനയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും പലസ്‌തീനികൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും ഹമാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
A boy strokes the neck of a donkey as they stand amidst rubble following overnight Israeli bombardment on the Japanese neighbourhood in the northwest of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on July 28, 2025. (AFP)

ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രയേലിന്‍റെ തീരുമാനം, മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയേക്കാം. ഹമാസ്, ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക നേതൃത്വം, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവരുടെ എതിർപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഈ നീക്കം ഗാസയെ വീണ്ടുമൊരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. ഇത് മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

'കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല'

ഗസ നഗരത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഇസ്രയേൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തുകയാണ്. ഇത് ഗസയിലെ ഒരു ഇസ്രയേലി ബഫർ സോണാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗസയിലേക്കുള്ള സഹായ ഹസ്‌തങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. നിലവിൽ ഗസയിലെ ജനങ്ങളെ പതിയെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പ്രദേശത്തേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള മറ്റ് സഹായ സംഘടനകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും നീക്കത്തെയും ഇസ്രയേൽ തടയുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം.

യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഗസയിൽ ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ആഴ്‌ചകളിൽ തന്നെ ഗസ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂട്ടക്കുരുതി. ഇവിടെ ഇനി കൈയടക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന അൽ-ഹൈല പറയന്നത്. "ഗസ ബാക്കിയില്ല" അൽ-ഹൈല പറഞ്ഞു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Ahmed Abu Halib and his wife Esraa Abu Halib, left, mourn over the body of their 5-month-old baby, Zainab, who died from malnutrition-related causes, according to the family and the hospital, during her funeral outside the Nasser Hospital, in Khan Younis, Gaza Strip, Saturday, July 26, 2025. (AP)

എന്നാല്‍ ഗസയുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഹാമാസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. "യുദ്ധം തുടരാന്‍ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ പരിധി വേണം. ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഗസക്കാർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകാതെയും അറബ് സേനകൾ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു"- നെതന്യാഹു പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുന്നു.

ഹമാസ് തടവില്‍ ഇരുപതോളം പേര്‍

2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ഇസ്രയേലില്‍ നിന്നും 1500 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിൽ 251 ഓളം പേരെ കൊന്നു. വെടിനിർത്തൽ കരാറുകളിലൂടെയോ മറ്റ് കരാറുകളിലൂടെയോ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഇനി 20ഓളം പേരാണ് തടങ്കലിലുള്ളതെന്നാണ് കണക്ക്.

ഗസയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേലി സൈനികനായ നിമ്രോദ് കോഹൻ്റെ പിതാവ് യെഹൂദ കോഹൻ നെതന്യൂാഹുവിന് നേരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഭരണ സഖ്യത്തിലെ തീവ്രവാദികളെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികൾ യുദ്ധം രൂക്ഷമാക്കാനും ഗസയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. 2005-ൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ജൂത ശേഷിപ്പുകള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. എന്നൊക്കെയാണ് വിമർശിച്ചത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് വരെ എതിർപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണ് യെഹൂദ കോഹൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Naima Abu Ful poses for a photo with her 2-year-old malnourished child, Yazan, at their home in the Shati refugee camp in Gaza City, Wednesday, July 23, 2025. (AP)

ഭക്ഷണം തേടി വലയുന്ന പലസ്‌തീനികൾ

ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ 61,000-ത്തിലധികം പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഹമാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മന്ത്രാലയം. മരിച്ചവരിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉള്‍പ്പെടെയുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകള്‍ ഇസ്രയേൽ തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട 42 പേരിൽ കുറഞ്ഞത് 13 പേരെങ്കിലും തെക്കൻ ഗസയിലെ ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനിക മേഖലയിൽ സഹായം തേടി എത്തിയവരായിരുന്നു. വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ ക്യാമ്പുകള്‍ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കാനും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മടിക്കുന്നില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായ വാഹനവ്യൂഹങ്ങളിൽ പലതും അതിർത്തികളിൽ തടയപ്പെടുന്നു. ഗാസ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളുടെ അടക്കം മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്നതായി നാസർ ആശുപത്രി അറിയിച്ചു.

ഇസ്രയേലും ജിഎച്ച്എഫും നേരിടുന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ

എംഎസ്എഫ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ചാരിറ്റിയായ ഡോക്ടേഴ്‌സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്‌സ്, ഇസ്രയേലിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗസ ഹുമാനിറ്ററിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (ജിഎച്ച്എഫ്) വിതരണ സംവിധാനത്തെ തള്ളുകയാണ്. ഭക്ഷണം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് നേരെ ഉയര്‍ത്തുകയാണ് എംഎസ്എഫ്.

ഇത്തരത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിരവധി രോഗികള്‍ എംഎസ്എഫിൽ അഭയം തേടുന്നുണ്ട്. ജിഎച്ച്എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള മരണങ്ങളുടെയും ക്രൂരതകളുടെയും ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിതെന്നും എംഎസ്എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Palestinians rush to collect humanitarian aid airdropped by parachutes into Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Aug. 5, 2025. (AP)

ജൂൺ ഏഴിനും ജൂലൈ 20നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 41 കുട്ടികളെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 1,380 പേർക്ക് ചികിത്സ നൽകി. 28 പേർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഭക്ഷണത്തിനായി ജിഎച്ച്എഫിലേക്കെത്തുവരാണ് കൂടുതലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ് ജിഎച്ച്എഫ്.

Also Read: അറുതിയില്ലാതെ ഗാസ യുദ്ധം: ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഇസ്രയേൽ, പ്രതിരോധിച്ച് ഹമാസ്; ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും - GAZA CONFLICT STALEMATE

ടെൽ അവീവ്: ഗസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. 22 മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് ഗസ നഗരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ആഹ്വാനങ്ങള്‍ക്കും സമ്മർദങ്ങള്‍ക്കുമൊടുവിലാണ് രാത്രി വൈകി നടന്ന യോഗത്തിൽ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമ, കര യുദ്ധം ഇതിനകം ഗസയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ ജീവൻ ഭയന്ന് പലായനം ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ 22 മാസത്തോളമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലും പട്ടിണിയിലും നിരവധി മനുഷ്യർ മരിച്ച് വീണതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവിലെ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനം പലസ്‌തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നാണ് ലോക രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗസയിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന് ഗസയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Israel Palestine War retake Gaza City escalation war with Hamas humanitarian aid Gaza
Map data as of July 27, 2025 Source: Israeli military Graphic: Phil Holm (AP ())

ബന്ദികളുടെ ജീവന് ഭീഷണി

നിലവിൽ ഗസയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ ഹമാസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളുടെ ജീവന് ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്. ഇരുപതോളം ബന്ദികള്‍ ഹമാസിൻ്റെ തടങ്കലിൽ ഉള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

രാജ്യത്തിന് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എതിര്‍പ്പ്

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ആണ് നേരിടുന്നത്. ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇസ്രയേല്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ ഹമാസ്

നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഗസ ഭരിക്കാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു സേനയെയും ഒരു 'അധിനിവേശ' സേനയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും പലസ്‌തീനികൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും ഹമാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
A boy strokes the neck of a donkey as they stand amidst rubble following overnight Israeli bombardment on the Japanese neighbourhood in the northwest of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on July 28, 2025. (AFP)

ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രയേലിന്‍റെ തീരുമാനം, മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയേക്കാം. ഹമാസ്, ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക നേതൃത്വം, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവരുടെ എതിർപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഈ നീക്കം ഗാസയെ വീണ്ടുമൊരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. ഇത് മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

'കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല'

ഗസ നഗരത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഇസ്രയേൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തുകയാണ്. ഇത് ഗസയിലെ ഒരു ഇസ്രയേലി ബഫർ സോണാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗസയിലേക്കുള്ള സഹായ ഹസ്‌തങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. നിലവിൽ ഗസയിലെ ജനങ്ങളെ പതിയെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പ്രദേശത്തേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള മറ്റ് സഹായ സംഘടനകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും നീക്കത്തെയും ഇസ്രയേൽ തടയുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം.

യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഗസയിൽ ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ആഴ്‌ചകളിൽ തന്നെ ഗസ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂട്ടക്കുരുതി. ഇവിടെ ഇനി കൈയടക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന അൽ-ഹൈല പറയന്നത്. "ഗസ ബാക്കിയില്ല" അൽ-ഹൈല പറഞ്ഞു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Ahmed Abu Halib and his wife Esraa Abu Halib, left, mourn over the body of their 5-month-old baby, Zainab, who died from malnutrition-related causes, according to the family and the hospital, during her funeral outside the Nasser Hospital, in Khan Younis, Gaza Strip, Saturday, July 26, 2025. (AP)

എന്നാല്‍ ഗസയുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഹാമാസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. "യുദ്ധം തുടരാന്‍ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ പരിധി വേണം. ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഗസക്കാർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകാതെയും അറബ് സേനകൾ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു"- നെതന്യാഹു പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുന്നു.

ഹമാസ് തടവില്‍ ഇരുപതോളം പേര്‍

2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ഇസ്രയേലില്‍ നിന്നും 1500 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിൽ 251 ഓളം പേരെ കൊന്നു. വെടിനിർത്തൽ കരാറുകളിലൂടെയോ മറ്റ് കരാറുകളിലൂടെയോ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഇനി 20ഓളം പേരാണ് തടങ്കലിലുള്ളതെന്നാണ് കണക്ക്.

ഗസയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേലി സൈനികനായ നിമ്രോദ് കോഹൻ്റെ പിതാവ് യെഹൂദ കോഹൻ നെതന്യൂാഹുവിന് നേരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഭരണ സഖ്യത്തിലെ തീവ്രവാദികളെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികൾ യുദ്ധം രൂക്ഷമാക്കാനും ഗസയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. 2005-ൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ജൂത ശേഷിപ്പുകള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. എന്നൊക്കെയാണ് വിമർശിച്ചത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് വരെ എതിർപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണ് യെഹൂദ കോഹൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Naima Abu Ful poses for a photo with her 2-year-old malnourished child, Yazan, at their home in the Shati refugee camp in Gaza City, Wednesday, July 23, 2025. (AP)

ഭക്ഷണം തേടി വലയുന്ന പലസ്‌തീനികൾ

ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ 61,000-ത്തിലധികം പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഹമാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മന്ത്രാലയം. മരിച്ചവരിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉള്‍പ്പെടെയുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകള്‍ ഇസ്രയേൽ തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട 42 പേരിൽ കുറഞ്ഞത് 13 പേരെങ്കിലും തെക്കൻ ഗസയിലെ ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനിക മേഖലയിൽ സഹായം തേടി എത്തിയവരായിരുന്നു. വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ ക്യാമ്പുകള്‍ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കാനും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മടിക്കുന്നില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായ വാഹനവ്യൂഹങ്ങളിൽ പലതും അതിർത്തികളിൽ തടയപ്പെടുന്നു. ഗാസ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളുടെ അടക്കം മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്നതായി നാസർ ആശുപത്രി അറിയിച്ചു.

ഇസ്രയേലും ജിഎച്ച്എഫും നേരിടുന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ

എംഎസ്എഫ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ചാരിറ്റിയായ ഡോക്ടേഴ്‌സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്‌സ്, ഇസ്രയേലിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗസ ഹുമാനിറ്ററിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (ജിഎച്ച്എഫ്) വിതരണ സംവിധാനത്തെ തള്ളുകയാണ്. ഭക്ഷണം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് നേരെ ഉയര്‍ത്തുകയാണ് എംഎസ്എഫ്.

ഇത്തരത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിരവധി രോഗികള്‍ എംഎസ്എഫിൽ അഭയം തേടുന്നുണ്ട്. ജിഎച്ച്എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള മരണങ്ങളുടെയും ക്രൂരതകളുടെയും ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിതെന്നും എംഎസ്എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ISRAEL PALESTINE WAR RETAKE GAZA CITY ESCALATION WAR WITH HAMAS HUMANITARIAN AID GAZA
Palestinians rush to collect humanitarian aid airdropped by parachutes into Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Aug. 5, 2025. (AP)

ജൂൺ ഏഴിനും ജൂലൈ 20നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 41 കുട്ടികളെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 1,380 പേർക്ക് ചികിത്സ നൽകി. 28 പേർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഭക്ഷണത്തിനായി ജിഎച്ച്എഫിലേക്കെത്തുവരാണ് കൂടുതലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ് ജിഎച്ച്എഫ്.

Also Read: അറുതിയില്ലാതെ ഗാസ യുദ്ധം: ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഇസ്രയേൽ, പ്രതിരോധിച്ച് ഹമാസ്; ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും - GAZA CONFLICT STALEMATE

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL PALESTINE WARESCALATION WAR WITH HAMASHUMANITARIAN AID GAZALATEST NEWS IN MALAYALAMISRAEL ANNOUNCES RETAKE GAZA CITY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.