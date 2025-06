ETV Bharat / international

ഇസ്രയേലിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കൊരുങ്ങി ഇറാന്‍; ജനങ്ങള്‍ക്ക് അപായ മുന്നറിയിപ്പ്, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി - ISRAEL AND IRAN CONFLICT UPDATES

Rescue team work at the site where a missile launched from Iran struck Tel Aviv, Israel on Monday ( ETV Bharat )