ETV Bharat / international

ഗാസ മുനമ്പില്‍ ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം; 25 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - ISRAELI STRIKE IN GAZA KILLS 25

Palestinians stand outside their tents at a camp for displaced people in Deir al-Balah, Gaza Strip, Thursday, Dec. 12, 2024 ( AP Photos )