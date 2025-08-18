ETV Bharat / international

ദശാബ്‌ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച കൂട്ടക്കുഴിമാടത്തിൽ ഖനനം നടത്തി ഇറാഖ് - MASS GRAVE EXCAVATION

ഇറാഖിലെ വടക്കൻ നഗരമായ മൊസൂളിന് സമീപത്തെ കുഴിമാടങ്ങളിലാണ് ഖനനം ആരംഭിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഐഎസ് ഇരകളായിരുന്നെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Workers dig out human remains at Khasfa site near the northern Iraqi city of Mosul, Iraq (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 1:11 PM IST

ബാഗ്‌ദാദ്: ദശാബ്‌ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ശവക്കുഴിയിൽ ഖനനം നടത്തി ഇറാഖ്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശവക്കുഴികളിലാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഖനനം നടത്തിയത്. വടക്കൻ നഗരമായ മൊസൂളിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അൽ-ഖഫ്‌സയിലെ ഒരു സിങ്ക്‌ഹോൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രാദേശിക അധികാരികളും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും ഖനനത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

ഫോറൻസിക് അന്വേഷണ വിഭാഗം, ഇറാഖ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ, കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളുടെ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് എന്നിവയുമായി സർക്കാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. നിനെവേ പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ അബ്‌ദുൾ ഖാദർ അൽ-ദഖീലിൻ്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് ഖസ്‌ഫയിൽ ഖനനം ആരംഭിച്ചതായി കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളുടെ ഖനന വിഭാഗം മേധാവി അഹമ്മദ് ഖുസായ് അൽ-അസദി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

മനുഷ്യാവശിഷ്‌ടങ്ങളും തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനം തുടക്കത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം പൂർണമായ കുഴിച്ചെടുക്കലിന് അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആദ്യ 15 നാളുകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം, അധികൃതർ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിർമിക്കുകയും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കാക്കാനായി ലബോറട്ടറി പ്രോസസിങ്ങും ഡിഎൻഎ ഡാറ്റാബേസും അത്യാവശ്യമാണെന്നും അൽ-അസദി പറഞ്ഞു.

സൾഫർ വെള്ളവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത വെടിക്കോപ്പുകളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായതിനാൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രത്യേകസഹായം ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ കുഴിച്ചെടുക്കൽ തുടരാൻ സാധിക്കൂ. ഖസ്‌ഫ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. സാക്ഷികളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് അനൗദ്യോഗിക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്‌തിരിക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐഎസ് ഭരിച്ച ഇറാഖും സിറിയയും

ഇറാഖിലും സിറിയയിലും തീവ്രവാദി സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുഴിമാടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖും സിറിയയും ഐഎസ് ഭരിച്ച പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. ഇറാഖിലെ ഏറ്റവും പഴയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ യസീദി സമൂഹത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ അവർ ശിരഛേദം നടത്തുകയും അടിമകളാക്കുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. 2017 ജൂലൈയിൽ ഇറാഖ്‌ സൈന്യം വടക്കൻ നഗരമായ മൊസൂൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഈ സംഘം ഇറാഖിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

2019 മാർച്ചിൽ യുഎസ് പിന്തുണ നൽകുന്ന കുർദിഷ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിറിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്‌സ് കിഴക്കൻ സിറിയൻ പട്ടണമായ ബാഗൂസ് പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ഐഎസിനെതിരായ യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചു, തീവ്രവാദികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ ഭൂമിയായിരുന്നു ഇത്. നിനെവേയിൽ കാണാതായവരുടെ എഴുപതിലധികം കേസുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അഭിഭാഷകനായ റബാഹ് നൂറി ആറ്റിയ അന്വേഷണത്തിനിടെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ഇറാഖ് കോടതികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖസ്‌ഫയിലെ കുഴിമാടത്തെ "ആധുനിക ഇറാഖി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടമെന്ന്" വിശേഷിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ, ഇറാഖിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടമാണ് ഇതെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഖസ്‌ഫയിലെ മനുഷ്യാവശിഷ്‌ടങ്ങളിൽ ഏകദേശം 70 ശതമാനവും ഇറാഖ് സൈന്യത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റേതുമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഇരകൾ യസീദികളുമാണെന്ന് ആറ്റിയ പറഞ്ഞു.

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടി ആറ്റിയയും

ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ ആളുകളെ ബസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ട നിരവധി ദൃക്‌സാക്ഷികളെ താൻ അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആറ്റിയ പറഞ്ഞു. പലരുടെയും തലയറുത്താണ് ഐഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആറ്റിയയുടെ അമ്മാവനും ബന്ധുവും ഐഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും വീണ്ടെടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെടും.

സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും നിനെവേയിലെ മറ്റ് കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ സൈനിക, പൊലീസ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ഖസ്‌ഫയിൽ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിൻജാറിൽ നിന്നുള്ള യസീദികളെയും താൽ അഫാറിൽ നിന്നുള്ള ഷിയാകളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ആറ്റിയ പറഞ്ഞു.

