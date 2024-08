ETV Bharat / international

ഹനിയയുടെ കൊലപാതകം: തിരിച്ചടിയ്ക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമേനി - Harsh Punishment For Israel

Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Hamas chief Ismail Haniyeh, center, and the leader of the Palestinian Islamic Jihad group Ziad Nakhaleh in a meeting in Tehran, Iran, Tuesday, July 30, 2024 ( AP )