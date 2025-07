ETV Bharat / international

ഇറാന്‍-ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള ഖമേനി ആദ്യമായി പൊതുവേദിയില്‍ - IRAN ISRAEL WAR

Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attends a mourning ceremony commemorating the death anniversary of the Prophet Muhammad's grandson, Hussein, in Tehran, Iran, on Saturday, July 6, 2025 ( AP )