പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ പള്ളികൾക്ക് കേടുപാട് - IRAN ATTACK AL JARINA GRAND MOSQUE

Damage seen in Haifa following a missile strike ( Reuters )