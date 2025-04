ETV Bharat / international

'ഇറാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടം', ഭീഷണി മുഴക്കി ട്രംപ്, ആണവ കരാറില്‍ നേരിട്ട് ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് ഒരുങ്ങി അമേരിക്ക - US WILL HOLD DIRECT TALKS WITH IRAN

Ali Khamenei, Trump ( AP )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 8, 2025 at 7:29 AM IST 2 Min Read