ETV Bharat / international

ഇസ്രയേലുമായുള്ള യുദ്ധം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക്; അധിനിവേശത്തിന് അറുതിയുണ്ടാകുമെങ്കില്‍ നയതന്ത്ര ശ്രമത്തിന് തയാറെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി - IRAN FM ON WAR

Houthi supporters surround a giant Iranian flag during an anti-U.S. and anti-Israel weekly rally in Sanaa, Yemen, Friday ( AP )