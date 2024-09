ETV Bharat / international

ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാവര്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ തേടാനും അത് പങ്കുവയ്ക്കാനും ഉള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് നല്‍കുന്ന ആഗോള പ്രതിബദ്ധതയാണ് സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത ദിനാചരണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും അറിവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകുന്നതിനും വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക, എന്നത് സുപ്രധാനമാണ്. രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ എല്ലാക്കൊല്ലവും സെപ്റ്റംബര്‍ 28 സാര്‍വത്രിക വിവരലഭ്യത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

ചരിത്രം: 2019 ഒക്‌ടോബറില്‍ 74മത് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ പൊതുസഭയാണ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബര്‍ 28 രാജ്യാന്തര സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിന് മുമ്പ് 2015 യുനെസ്‌കോ പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 28 രാജ്യാന്തര സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത ദിനമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

2024 ആഗോള സമ്മേളനത്തിന്‍റെ വിഷയം

വിവര ലഭ്യത മുഖ്യധാരയിലേക്ക്, പൊതുമേഖലയിലെ പങ്കാളിത്തം ('Mainstreaming Access to Information and Participation in the Public Sector')എന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ദിനാചരണത്തിന്‍റെ വിഷയം. ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സുസ്ഥിര വികസന കാര്യപരിപാടികള്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം, വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ഇടമായാണ് രാജ്യാന്തര സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത ദിനാചരണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

വിവരങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് വിവരമുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് നാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍, തങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പൗരന്‍മാര്‍ അറിയുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കും പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും വിശ്വാസ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. വിവരം കരുത്താണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരവും വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന്‍റെ ഉള്‍ക്കൊള്ളലിനും സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത മൂലകല്ലായി വര്‍ത്തിക്കുന്നു.

എല്ലാവര്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ തേടാനും, സ്വീകരിക്കാനും മറ്റുമുള്ള അവകാശത്തെയാണ് സാര്‍വത്രിക വിവരാവകാശ ലഭ്യത എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത അവകാശമാണിത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് വിവരങ്ങള്‍ തേടുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സാര്‍വത്രിക വിവര ലഭ്യത പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1766: സ്വീഡനാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വിവരാവകാശ ലഭ്യത നിയമം കൊണ്ടു വന്നത്. ഈ നിയമത്തിലൂടെ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുവന്നു. സര്‍ക്കാരിനെക്കുറിച്ചും കോടതിയെക്കുറിച്ചും പാര്‍ലമെന്‍റിനെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങള്‍ അച്ചടിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. സ്വീഡന്‍റെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായ ഈ നിയമം വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

1789: പൊതു നികുതിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും സ്വന്തമായോ അവരുടെ പ്രതിനിധികള്‍ വഴിയോ നികുതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായ ഫ്രഞ്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സിലെ വിവരാവകാശ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇതില്‍ പരാമര്‍ശമില്ലെങ്കിലും നികുതി ചെലവിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന സൂചനയുണ്ട്.

1946: വിവരാവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ പൊതുസഭ പ്രമേയത്തില്‍ 59(1)ല്‍ വിവര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മൗലികാവകാശമായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെയും ഉരക്കല്ലാണ് ഇതെന്നും ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എവിടെയുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വിവരാവകാശ അവകാശം അധികാരം നല്‍കുന്നു.

1966: അമേരിക്ക വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയത് 1966ലാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിവരം ലഭ്യമാക്കാനുതകുന്ന നിയമമാണിത്. അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും വിദേശികള്‍ക്കും സംഘടനകള്‍ക്കും അസോസിയേഷനുകള്‍ക്കും സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്കും എല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേടാന്‍ ഈ നിയമത്തിലൂടെ സാധിക്കും. 1974ലെ വാട്ടര്‍ ഗേറ്റ് അഴിമതിയെ തുടര്‍ന്ന് ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്‌തു. 1996ലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇലക്‌ട്രോണിക് വിവരങ്ങള്‍ തേടാനുള്ള അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി.

1981: സര്‍ക്കാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍ യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ നിയമം കൊണ്ടു വന്നു. കൗണ്‍സിലിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാക്കി. "പൊതുജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ" എന്ന ഫ്രാൻസിന്‍റെ 1978-ലെ നിയമം, നെതർലാൻഡ്‌സിന്‍റെ 1978-ലെ "തുറന്ന നിയമം" എന്നിവയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുപോലെ, ഭരണപരമായ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കാനുള്ള യൂറോപ്പിലെ പ്രവണതയെ ശുപാർശ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.