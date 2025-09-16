2047ഓടെ ലോകത്ത് 250 ദശലക്ഷം തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ; ഇന്ത്യ പരിഹാരമാകുമെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട്
തൊഴില് ശക്തിയുടെ കുറവ് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നികത്തപ്പെടാത്ത തസ്തികകൾ കാരണം പ്രതിവർഷം 1 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം ഉത്പാദനക്കുറവാണ് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി: 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോള തൊഴിൽ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്. 2047 ൽ ബ്ലൂ, വൈറ്റ് കോളർ ജോലികളിൽ 250 ദശലക്ഷം ഒഴിവുകൾ വരുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളും വളർന്നുവരുന്ന തൊഴിൽ ശക്തിയും ലോകത്തെ മികച്ച തൊഴിൽ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ജനനനിരക്കും ചുരുങ്ങുന്ന തൊഴിൽ ശക്തിയും രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇത് മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം
ബിസിനസ് മേഖല ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നെന്നും ഗ്ലോബൽ ആക്സസ് ടു ടാലൻ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യ (GATI) ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. യുഎസ്, യുകെ, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ 20 രാജ്യങ്ങളിലാണ് തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നത്.
ഏതാണ്ട് 90 ശതമാനം ഒഴിവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗതം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 50 ശതമാനവും നഴ്സിങ്, അദ്ധ്യാപനം പോലുള്ള സേവന മേഖലകളിൽ 20 ശതമാനം ഒഴിവുകളുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് കോളർ ജോലികളിൽ 30 ശതമാനവും കാണിക്കുന്നു.
നികത്തപ്പെടാത്ത തസ്തികകൾ കാരണം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 1 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം ഉത്പാദനക്കുറവാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
താരതമ്യേന ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എല്ലാ വർഷവും, ആഗോള തൊഴിൽ മേഖലയിലയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 10-12 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ഇന്ത്യ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ പ്രവണത തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത്.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം
2047 ആകുമ്പോഴേക്കും, വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ 200-250 ദശലക്ഷം തൊഴിലാളികളുടെ വിടവ് കാണാൻ സാധ്യയ്ക്കും. ഐസിടിയിലും പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നതു പോലെ ഈ വിടവിലേയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഉൽപാദനം എന്നീ മേഖലകളുടെ വികസനമായിരിക്കണം അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും ബിസിജിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറകടറും സീനിയർ പാർട്ണറുമായ രാജീവ് ഗുപ്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ശേഖരം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി പ്രായം 30 വയസിന് താഴെയാണ്, ഒഇസിഡി(Organisation for Economic Co-operation and Development) രാജ്യങ്ങളിൽ 40 വയസുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 600 ദശലക്ഷം ആളുകൾ 18നും 40നുമിടയിലാണ്.
കൂടാതെ, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 50 ദശലക്ഷം ആഗോള തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ഒഴിവ് നികത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്," GATI ഫൗണ്ടേഷൻ സിഇഒ അർണാബ് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
"ആഗോള തൊഴിൽ ശക്തിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ആഗോള തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറാൻ രാജ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും, ചലനാത്മകത ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ധീരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ" നടത്തണമെന്നും ഗുപ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ, വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 130 ബില്യൺ ഡോളർ പണമയയ്ക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം 700,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളായി വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നു. എന്നിട്ടും ആഗോള കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് 6 ശതമാനമാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ വിഹിതത്തേക്കാൾ 18 ശതമാനം കുറവാണ് ഇത്.
ഇന്ത്യ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പോവുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 1-1.5 ദശലക്ഷമായി ഇരട്ടിയാകും, കൂടാതെ പണമയയ്ക്കൽ പ്രതിവർഷം 300 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയരും.
നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വീട്ടുജോലി, ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഐടി സേവന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യയ്ക്കും.
