ETV Bharat / international

ദോഹയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം: 'സമാധാനം നിലനില്‍ക്കാന്‍ സംയമനം പാലിക്കണം'; ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് അറബ്‌ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ISRAEL ATTACK IN DOHA DOHA ATTACK ISRAEL QUATAR ATTACK India On Israel Attack In Doha
Doha Attacked Area. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ദോഹയിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. സംഭവസ്ഥലത്ത് സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിൽക്കാൻ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ അഭ്യർഥിച്ചു. ഖത്താര പ്രവിശ്യയിലെ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഹമാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഹമാസിൻ്റെ പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ നേതാക്കൾ താമസിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ഖത്തർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹമാസിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരമാധികാരത്തിന്മേൽ ഉള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് ഖത്തറും തുടക്കം മാത്രമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടന്നത്.

ദോഹയിലെ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സ്‌ഫോടനം. ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആക്രമണത്തിൻ്റ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

അമേരിക്കയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഖത്തറിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവിധ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളും ഖത്തർ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ആക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ: ആക്രമണം അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവും ഹീനവുമായ നടപടിയാണെന്നും ഖത്തറിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും ലംഘനമാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഗായി പറഞ്ഞു. ഈ ആക്രമണത്തെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമെന്നും ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ഇറാഖ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആക്രമണത്തെ ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഏത് ആക്രമണത്തെയും നേരിടാൻ ഖത്തറിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ഇറാഖ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഖത്തറിന് നേരെയുണ്ടായ ഹീനമായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി പലസ്‌തീൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പലസ്‌തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും വൈസ് ചെയർമാൻ ഹുസൈൻ അൽ-ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു. പലസ്‌തീൻ പ്രതിരോധ സേനയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന രാജ്യമായ ഖത്തറിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് വച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് ഗാസയിലെ സർക്കാർ മീഡിയ ഓഫിസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഇസ്‌മായിൽ അൽ-തവാബ്‌ത പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെ നിസാരമായ ക്രിമിനൽ നടപടിയെന്ന് പലസ്‌തീൻ ഇസ്‌ലാമിക് ജിഹാദ് സായുധ ഗ്രൂപ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

Also Read: ഖത്തർ ആക്രമണം: ഭയത്തോടെ മലയാളികൾ, ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് പ്രവാസികൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL ATTACK IN DOHADOHA ATTACKISRAEL QUATAR ATTACKINDIA ON ISRAEL ATTACK IN DOHAINDIA ON DOHA ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.