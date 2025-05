ETV Bharat / international

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ബാദര്‍ ഖാന്‍ സൂരിയെ കുടിയേറ്റ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് അമേരിക്ക വിട്ടയച്ചു, നടപടി ഫെഡറല്‍ ജഡ്‌ജിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് - INDIAN STUDENT DETAINED IN US

Badar Khan Suri, a Georgetown University scholar from India, speaks after he was released from immigration detention facility on Wednesday ( AP )