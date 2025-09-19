ETV Bharat / international

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു, മൃതദേഹം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വിദേശമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹായം തേടി ബന്ധുക്കൾ

തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ നിസാമുദ്ദീൻ ആണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

TELANGANA MAN SHOT DEAD TELANGANA MAN KILLNG IN US INDIAN MAN KILLED IN US
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കയിൽ പൊലീസുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. മുഹമ്മദ് നിസാമുദ്ദീൻ(30) ആണ് മരിച്ചത്. തെലങ്കാനയിലെ മഹബൂബ്‌നഗർ സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ. യുഎസ്എയിൽ എംഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവിടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൊഫഷണലായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിസാമുദ്ദീൻ.

സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒരു നിസാര കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കയ്യാങ്കളി നടന്നതെന്ന് അറയാമെങ്കിലും സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും മകൻ്റെ മൃതദേഹം മഹാബൂബ് നഗറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നിസാമുദ്ദീനെ സാന്താ ക്ലാര പൊലീസാണ് വെടിവച്ചു കൊന്നതെന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ ക്ലാരയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവച്ചു കൊന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല," ജയശശങ്കറിന് അയച്ച കത്തിൽ ഹസ്‌നുദ്ദീൻ പറയുന്നു.

തെലങ്കാന രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടിയായ മജ്‌ലിസ് ബച്ചാവോ തഹ്രീക് (എംബിടി) വക്താവ് അംജദ് ഉല്ലാ ഖാൻ, കത്ത് മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മകൻ്റെ മൃതദേഹം മഹാബൂബ് നഗറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായം നൽകാൻ വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോടും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനോടും ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ചന്ദ്രനാഗമല്ലയ്യയുടെ കൊലപാതകം

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമേരിക്കയിൽ കർണാടക സ്വദേശിയായ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ചന്ദ്രനാഗമല്ലയെ ഭാര്യയുടെയും മകൻ്റെയും മുൻപിൽവച്ച് ജീവനക്കാരൻ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത്. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ട്രൂത്തിലൂടെയാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

ക്യുബ സ്വദേശി യോർദാനിസ് കോബസ് മാർട്ടിനെസ് ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻപും ക്യൂബയിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.ക്യൂബയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ദുഷ്‌ടനായ ഒരാളെ വേണ്ടെന്നും ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ യുഎസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: 'മോദിയുമായി അതീവ സൗഹൃദം, ഇന്ത്യയുമായി മികച്ച ബന്ധം' അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്

