ഭൂട്ടാൻ്റെ ഡ്രുകെയറിൻ ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറന്നുയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യ
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഭൂട്ടാൻ്റെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഡ്രുകെയറിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറന്നുയരാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ അടിയന്തര സഹായം തേടിയത്.
Published : October 5, 2025 at 8:39 PM IST
തിംഫു (ഭൂട്ടാൻ): അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂട്ടാനൊപ്പം കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യ. അമോച്ചു നദീതീരത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇന്ത്യ സൈന്യം കൈകോർത്തത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഭൂട്ടാൻ്റെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഡ്രുകെയറിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറന്നുയരാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ അടിയന്തര സഹായം തേടിയത്.
ഭൂട്ടാൻ അധികൃതരും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും സംയുക്തമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിരവധി ദുരിതബാധിതരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. സമയബന്ധിതമായ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനും റോയൽ ഭൂട്ടാൻ ആർമിയ്ക്കും ഡ്രുകെയർ ടീമുകൾക്കും ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഡ്രൂക്ക് എയർ ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറന്നുയരാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം തേടി. ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.55 ഓടെ ഇന്ത്യൻ സേന സ്ഥലത്തെത്തി. കുടുങ്ങിക്കിടന്ന തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തു.
സമയബന്ധിതവും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമായ സഹായത്തിനും ധീരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനും, റോയൽ ഭൂട്ടാൻ ആർമി, ഡ്രൂക്ക് എയർ ടീമുകൾക്കും ഭൂട്ടാൻ റോയൽ സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മാർഥമായ നന്ദി'' - ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കുറിച്ചു.
അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം
ഇന്ത്യയിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലും മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. നേപ്പാളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 51 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നേപ്പാളിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൽ ഇന്ത്യ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭൂട്ടാൻ ദുരന്തത്തിലും ഇന്ത്യ കൈകോർത്തത്.
ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജലിങിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം കനത്ത നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകം 15പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്. ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.
ഐഎംഡി പുറത്ത് വിട്ട മുന്നറിപ്പ് പ്രകാരം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തീരദേശത്തുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമാക്കണമെന്നും, തീരദേശ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയാറാക്കണമെന്നും, പൊതു മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകണമെന്നും, കടൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും, കനത്ത മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷ പാലിക്കണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
