യുക്രെയ്ന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യ; പുടിന്‍-ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു - INDIA WELCOMES PUTIN TRUMP SUMMIT

ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഇത് യുദ്ധത്തിന്‍റെ യുഗമല്ല' എന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യ പൂര്‍ണമായും തയാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Putin And Trump (X.com)
Published : August 9, 2025 at 9:16 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നിര്‍ണായകമായ ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനും തമ്മില്‍ അടുത്തയാഴ്ച അലാസ്‌കയില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി ചര്‍ച്ചകളെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സമാധാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷകളിലൊന്നാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.

ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഇത് യുദ്ധത്തിന്‍റെ യുഗമല്ല' എന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യ പൂര്‍ണമായും തയാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഈ ഉച്ചകോടി ഉക്രെയ്‌നിലെ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാനത്തിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുന്നതിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്സ്വാള്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള സമാധാനത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ നിലപാടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിശാലമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ പിന്തുണ, യുഎസ്-റഷ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് കൂടുതല്‍ വിശ്വാസ്യത നല്‍കുന്നു. ഉക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ധന-ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉച്ചകോടി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായിച്ചാല്‍ അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കും. ആഗോള സമാധാനത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില്‍, ഈ ശ്രമങ്ങളില്‍ ഒരു ക്രിയാത്മക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുടിനുമായി ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അലാസ്‌കയില്‍ വച്ച് പുടിനെ കാണുമെന്നാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. യുക്രെയ്ന്‍-റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ച്ചയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുടിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

'അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ ഞാനും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനും തമ്മിലുള്ള ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2025 ന് അലാസ്‌കയില്‍ നടക്കും,' എന്ന് ട്രംപ് കുറിച്ചു.

ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ പുടിന്‍റെ യുഎസിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയാണിത്. 2015 സെപ്റ്റംബറില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടന്ന യുഎന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ബരാക് ഒബാമയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു റഷ്യന്‍ നേതാവ് അവസാനമായി അമേരിക്കയില്‍ എത്തിയത്.

