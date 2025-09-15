മഞ്ഞുരുകുന്നു; യുഎസ് സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്ക്, വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നാളെ മുതൽ
ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് ഊന്നൽ നൽകികൊണ്ട് അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ (എഫ്ടിഎ) ഏർപ്പെടാൻ തയാറാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
Published : September 15, 2025 at 9:03 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 9:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യന് എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതിയും യുഎസ് ചുമത്തിയ അധിക തീരുവയും അടക്കം വിഷയങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 16) മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് ചീഫ് ട്രേഡ് നെഗോഷ്യേറ്റർ ബ്രെൻഡൻ ലിഞ്ചും സംഘവും ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യയിൽ എത്തും. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് ഊന്നൽ നൽകികൊണ്ടായിരിക്കും ചർച്ച നടത്തുക.
അമേരിക്കയുമായി മാത്രമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ (എഫ്ടിഎ) ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സുനിൽ ബർത്ത്വാൾ പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള എഫ്ടിഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി സജീവ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് നടപടിക്രമങ്ങൾ (എസ്ഒപി) രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടുതൽ എഫ്ടിഎകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ബർത്ത്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ അഞ്ചു തവണ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
ആറാമത്തെ തവണ ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് 2029 ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ 29 വരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാറ്റിവക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ചർച്ചയാണ് നാളെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും.
റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറാകും എന്നാണ് യുഎസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യുഎസ് താരിഫുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യ യുഎസുമായി തുടർച്ചയായ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടാനും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണെന്ന് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താരിഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും ഇന്ത്യ സജീവ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപ്-മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ചർച്ച
സെപ്റ്റംബർ 10-ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ ഒരു പോസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടക്കം സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രംപിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദ ട്രൂത്തിലൂടെയാണ് മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചർത്തു. ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ-യുഎസ് പങ്കാളിത്തം വലിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വ്യാപാര രംഗത്തെ വളർച്ച
ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് കയറ്റുമതി 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ 6.7 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ 32.89 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു വളർച്ചാനിരക്ക്. 2025 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും 35.1 ബില്യണിലെത്തി. അതേസമയം, ഇറക്കുമതി 10.12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞ് 61.59 ബില്യണിലെത്തി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 68.53 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു. തൽഫലമായി, 2024 ആഗസ്റ്റിലെ വ്യാപാര കമ്മി 35.64 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ നിന്നും 26.49 ബില്യണായി കുറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി യുഎസ് തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി ഈ വർഷംശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു. 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ, ഇന്ത്യ യുഎസിലേക്ക് 40.39 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 34.21 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.
2025 ആഗസ്റ്റിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയും വർധിച്ചു. ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എഫ്ടിഎയെക്കുറിച്ചുള്ള 14-ാം റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ 10 വരെ ബ്രസൽസിൽ വച്ച് നടക്കുമെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
വ്യാപാര ഡേറ്റയോട് പ്രതികരിച്ച് എഫ്ഐഇഒ
2025 ഓഗസ്റ്റ് മാസം കയറ്റുമതിയിൽ 6.7% വാർഷിക വളർച്ച നേടിയത് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വാഗതാർഹവും പ്രോത്സാഹജനകവുമായ നേട്ടമാണെന്ന് വ്യാപാര ഡാറ്റയോട് പ്രതികരിച്ച് എഫ്ഐഇഒ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് സി റൽഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആഗോള തലത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് വൻ നേട്ടമാണ്. ഇറക്കുമതിയിൽ 10% ത്തിലധികം ഇടിവ് വന്നത് വ്യാപാര കമ്മി ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു.
2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഞ്ചിത ചരക്ക് കയറ്റുമതി 184.13 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു, അതേസമയം ഇറക്കുമതി 306.52 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി. കയറ്റുമതി വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടത്തേണ്ട
ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഫ്ഐഇഒ ചീഫ് പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം, വേഗത്തിലുള്ള വ്യാപാര സൗകര്യം, വൈദഗ്ധ്യം,ആഗോള വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതോടൊപ്പം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ സമയത്ത്, നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്കാർ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ളവരായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, MSME-കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പിന്തുണ നൽകുന്നതോടൊപ്പം കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സമയബന്ധിതമായ വിതരണം നടത്തുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.