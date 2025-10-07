'സ്വന്തം ജനതയെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുന്ന രാജ്യം'; 1971 ലെ പാക് ക്രൂരതകള് ലോകത്തെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
1971 ലെ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഭീകരമായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ.
1971 ലെ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധകാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വംശഹത്യകളും കൂട്ട ബലാത്സംഗങ്ങളും ലോകത്തെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവതനേനി പാക് ക്രൂരതകള് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും അദ്ദേഹം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യുഎൻഎസ്സി ചർച്ചകള്ക്കിടെ ആയിരുന്നു വിമർശനം. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപതിനായിരം ആളുകളെ വംശഹത്യ ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ എടുത്തുകാട്ടി.
"1971-ൽ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റിലൂടെ സൈന്യത്തിന് വംശഹത്യയ്ക്കും കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനും അനുമതി നൽകിയ രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ. 400,000 ജനങ്ങളെയാണ് ഇക്കാലത്ത് വംശഹത്യയിലൂടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തത് എന്ന് ഹരീഷ് പർവ്വതനേനി വിമർശിച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ കൗൺസിലർ സൈമ സലീം യോഗത്തിൽ കശ്മീർ വിഷയം ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നത്. "സ്വന്തം ജനതയെ ബോംബെറിഞ്ഞ്, ആസൂത്രിതമായ വംശഹത്യ നടത്തുന്ന രാജ്യത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന്" അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.
"നിർഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ, ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യാമോഹപരമായ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടുന്നു, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, സമാധാനം, സുരക്ഷ അജണ്ട എന്നിവയിലെ ഞങ്ങളുടെ സമീപനവും നടപടിയും ക്യത്യവും കളങ്കമില്ലാത്തതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ബോംബെറിഞ്ഞ് ആസൂത്രിതമായ വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് എക്കാലവും തെറ്റായ സ്വാധീനം മാത്രമെ ജനങ്ങളിൽ ചെലുത്താനാകു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധം'
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാക്കിയ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധം അഥവാ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ് 1971ൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റ് എന്ന് ഹരീഷ് പരാമർശിച്ചു.
1971ൽ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റ് നടത്തുകയും സ്വന്തം സ്ത്രീകളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിന് സൈന്യത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ റെക്കോഡ് രക്തത്തിലും ക്രൂരതയിലും മുങ്ങിയതാണെന്ന് കൗൺസിലിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ബംഗാളി ദേശീയതയെ തകർക്കാൻ 1971 മാർച്ചിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റ്, കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കും നാടുകടത്തലിനും കാരണമായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ യുദ്ധോപകരണമായി, ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി എന്നും ചരിത്രകാരന്മാരും നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളും കണക്കാക്കുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൂരതയാണിത്. ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തന്ത്രത്തെ തുറന്നുകാട്ടാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനെ തുറന്ന്കാട്ടി ഇന്ത്യ
സ്ത്രീ, സമാധാനം, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള 1325-ാം നമ്പർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിലെ ചർച്ച പ്രധാനമായും സംഘർഷങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. 2000-ൽ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം, സംഘർഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ഹരീഷിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരച്ചുകാട്ടി. സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ശാക്തീകരണവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ ചരിത്രം കളങ്കമില്ലാത്തതാണ്. സമാധാന പരിപാലനത്തിൽ മാത്രമല്ല, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ലിംഗ സമത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നയങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ യോഗ്യതകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരീഷ് വിമർശനങ്ങള് ആവർത്തിച്ചു. ആഭ്യന്തര അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും ഭീകരതയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് കശ്മീരിനെ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
മുമ്പ് നടന്ന യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ അപലപിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ആ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പേര് പറയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്.
