"തകർന്ന റൺവേകളും കത്തിനശിച്ച ഹാംഗറുകളും വിജയമായി തോന്നുന്നുവെങ്കില് പാകിസ്ഥാന് അത് ആസ്വദിക്കാം''; ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് യുഎന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയില് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത് അസംബന്ധമായ നാടകവും ഭീകരതയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കലുമാണെന്ന് ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞ പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട്.
Published : September 27, 2025 at 10:12 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യ. പാകിസ്ഥാൻ്റേത് അസംബന്ധമായ നാടകവും ഭീകരതയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കലുമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞ പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് മറുപടി നൽകി.
"ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമീപകാല സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിചിത്രമായ വിവരണം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാണ്. മെയ് ഒൻപത് വരെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ മെയ് 10ന്, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ സൈന്യം ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിരവധി പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമതാവളങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതാണ്. വ്യോമതാവളങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ, തകർന്ന റൺവേകളും കത്തിനശിച്ച ഹാംഗറുകളും വിജയം പോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, പാകിസ്ഥാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു" - പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം അസംബന്ധ നാടകങ്ങളാണ്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിദേശനയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ഭീകരതയെ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള നാടകത്തിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള നുണയ്ക്കും വസ്തുതകൾ മറച്ചുവക്കാൻ കഴിയില്ല. ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ക്രൂരമായി കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ, പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഭീകര സംഘടനയായ 'ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടിനെ' യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇതെന്നും പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് വിമർശിച്ചു.
ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച് മറുപടി
പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പങ്ക് മറച്ചുവക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെയ് 10ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിരവധി വ്യോമതാവളങ്ങൾ തകർത്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീഷണികൾ അവസാനിച്ചത്. പരിഹാസ്യമായ ആഖ്യാനങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞ തുറന്നടിച്ചു.
ചരിത്രം പറഞ്ഞാണ് പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി നൽകിയത്. ദശാബ്ധങ്ങളായി ഒസാമ ബിൻ ലാദന് അഭയം നൽകിയ പാകിസ്ഥാൻ ആഗോള ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായി അഭിനയിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ മണ്ണില് തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രിമാർ തന്നെ സമ്മതിച്ച കാര്യവും പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹാവൽപൂരിലും മുറിദ്കെയിലും ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട "കുപ്രസിദ്ധ തീവ്രവാദികൾക്ക്" പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്പ്പെടെ പരസ്യമായി എത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുവെന്നും പൊതുസഭയിൽ അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഭീകരതയെ വിന്യസിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരെക്കാലമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഏറ്റവും പരിഹാസ്യമായ വിവരണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൽ അവർ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് നടിക്കുമ്പോഴും, ഒരു ദശാബ്ധക്കാലം ഒസാമ ബിൻ ലാദന് അഭയം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ അടുത്തിടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുടരുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഇത്തവണ അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നുവെന്ന് മാത്രം''- പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് പരിഹസിച്ചു.
ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചായ്വുകൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം
"ഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ബഹാവൽപൂരിലും മുറിദ്കെയിലും ഭീകരരെ വധിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മുതിർന്ന പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരും സിവിലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരസ്യമായി അത്തരം കുപ്രസിദ്ധ ഭീകരരെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചായ്വുകൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ?" - പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് തുറന്നടിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം തീവ്രവാദത്തോടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിനെ അടിവരയിടുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഇന്ത്യയിലെ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും ഭീകരതയുടെ സംഘാടകരെയും കുറ്റവാളികളെയും നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ഭീകര ക്യാമ്പുകളും അടച്ചുപൂട്ടാനും തീവ്രവാദികളെ കൈമാറാനും പാകിസ്ഥാന് കഴിയുമോ. "ആണവ ഭീഷണിക്ക്" വഴങ്ങാതെ തീവ്രവാദികളെയും അവരുടെ സ്പോൺസർമാരെയും ഇന്ത്യ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.