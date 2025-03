ETV Bharat / international

ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ; നികുതി കുറയ്ക്കാമെന്ന യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ - NO COMMITMENTS TO TARIFF CUTS

Indian National Flag Tricolour hoisted on the occasion of 74th Independence Day at Times Square in New York ( ANI )