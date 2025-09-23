സമകാലിക യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങള് വേണമെന്ന് കോമണ്വെല്ത്തില് ഇന്ത്യ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കോമണ് വെല്ത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില് സമോവ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി തോയല്യുപ് മാവോയ്തുലെ പൗമുലിനുകു ഒനെസെമോ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു.
Published : September 23, 2025 at 2:50 PM IST
ന്യൂയോര്ക്ക്: സമകാലിക യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പ്രതിഫലിക്കും വിധം കോമണ്വെല്ത്ത് കൂട്ടായ്മയില് പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ യോഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കോമണ്വെല്ത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിതല കൂട്ടായ്മയുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ ആവശ്യം ഉയര്ത്തിയത്. ഒപ്പം സംഘടനയുടെ മുഖ്യ മൂല്യങ്ങളോടും തത്വങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്ഥാനപതി സിബി ജോര്ജ് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു. കോമണ്വെല്ത്ത് ചാര്ട്ടറില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് ഇന്ത്യ പ്രതിബദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വേണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ബഹുരാഷ്ട്രതത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഒപ്പം കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും തികച്ചും മാതൃകയാണ് കോമണ് വെല്ത്ത് കൂട്ടായ്മ. 56 രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള് ഒന്നിച്ച് നേരിടണമെന്നും യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
തങ്ങളുടെ പങ്ക് ഏറെ നിര്ണായകമാണെന്നും യോഗത്തില് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച തോയല്യുപ് പറഞ്ഞു. ബഹുരാഷ്ട്രത ഏറെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ്. എന്നാല് ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ലോകത്തിന്റെ മുറിവുകള് കൂടുതല് ആഴമുള്ളതായേനെ. ഇവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാകുന്നു. സമ്മര്ദ്ദം കൊണ്ട് ഒരു ലോകം നിര്വചിക്കപ്പെടുമ്പോള് കോമണ് വെല്ത്ത് ഉദ്ദേശ്യം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നിര്വചിക്കുന്നുവെന്നും കോമണ് വെല്ത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രിതല കൂട്ടായ്മയുടെ പുതുതായി എത്തിയ സെക്രട്ടറി ജനറല് ഷേര്ളി ബോത്ച്വെ പറഞ്ഞു. കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്ത് അംഗരാജ്യങ്ങള് ഇനിയും കാട്ടണമെന്നും അവര് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.