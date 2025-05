ETV Bharat / international

Published : May 10, 2025

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നു. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്‌രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 ന് പാക് സൈനിക മേധാവി ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക മേധാവിയെ വിളിച്ച് നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഡിജിഎംഓമാരാകും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാകും പോര്‍ട്ട് ലൈന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍. ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയ ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ട്രംപ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിച്ചെന്നും ട്രംപ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്ക് റൂബിയോയും ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായാണ് ചര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.

