ETV Bharat / international

റഷ്യ- ബെലാറസ് സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇന്ത്യയും ഇറാനും; പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ

അഭ്യാസങ്ങൾ പൂർണമായും പ്രതിരോധപരമാണെന്ന് റഷ്യയും ബെലാറസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം സൈനികരാണ് സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

BELARUS INDIA MILITARY DRILL RUSSIA BELARUS ZAPAD MILITARY DRILL
A helicopter gunship participates in joint Russian-Belarusian military drills at a training ground near Barysaw, Belarus (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോസ്കോ: സൈനിക ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റഷ്യ- ബെലാറസ് സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇന്ത്യയും ഇറാനും. സപാഡ് 2025 സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ അറിയിച്ചു. നാറ്റോ അതിർത്തികൾക്ക് സമീപമാണ് ഈ അഭ്യാസം നടക്കുന്നത്.

സപാഡ് 2025-ൻ്റെ തന്ത്രപരമായ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നടത്തുകയാണ് എന്ന് പുടിൻ സൈനിക യൂണിഫോമിൽ എത്തി കാണികളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്‌റ്റേറ്റിനെതിരായ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും പുടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഞായറാഴ്‌ച ബാരൻ്റ്സ്‌ കടലിലെ ഒരു ഫ്രിഗേറ്റിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിർക്കോൺ സൂപ്പർസോണിക് നാവിക മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. സപാഡ് അഭ്യാസത്തിനിടെ ആണവായുധ വിന്യാസ ആസൂത്രണം നടത്തിയതായി ബെലാറഷ്യൻ സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് മോസ്കോ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കുന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരങ്ങേറിയ സപാഡിൻ്റെ 2021 ലെ പതിപ്പിൽ 200,000 സൈനികരായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച പോളണ്ടിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സപാഡ് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ നാറ്റോയുടെ കിഴക്കൻ അംഗങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ ഇത് ബെലാറസുമായുള്ള അതിർത്തി അടയ്ക്കാൻ വാർസോയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്‌ക് അഭ്യാസങ്ങളുടെ സമയത്ത് ബെലാറസ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം 40,000 സൈനികരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ബുർക്കിന ഫാസോ, കോംഗോ, മാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികർ ഈ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രെംലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇതുവരെ ഈ അഭ്യാസത്തിനെ റഷ്യൻ-ബെലാറസ് സംയുക്ത അഭ്യാസമായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

റഷ്യയും ബെലാറസും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സപാഡ് 2025 എന്ന സൈനികാഭ്യാസം സെപ്‌തംബർ 12 നാണ് ആരംഭിച്ചത്. അഭ്യാസങ്ങൾ പൂർണമായും പ്രതിരോധപരമാണെന്ന് റഷ്യയും ബെലാറസും ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ പോളണ്ടിലേക്ക് കടന്നുകയറിയതിനു പിന്നാലെ നാറ്റോ 'കിഴക്കൻ സെൻട്രി' എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സൈനിക പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു.

റഷ്യയുടെ ആയുധശേഷിയെ ലോകത്തിനുമുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ സൈനിക ബലത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയുമായി വ്യാപാര തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Also Read: ഗാസ കത്തിയമരുന്നു: കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും മീതേ ബോംബ് വർഷിച്ച് ഇസ്രയേൽ: പലായനം ചെയ്ത് പതിനായിരങ്ങൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

BELARUSINDIAMILITARY DRILLRUSSIA BELARUS ZAPAD MILITARY DRILLBELARUS RUSSIA MILITARY DRILL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.