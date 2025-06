ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ -സൈപ്രസ് സഹകരണം വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, സൈപ്രസിലും ഇനി യുപിഐ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍

സൈപ്രസ് മികച്ച ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണെന്നും ചര്‍ച്ചയില്‍ മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയും അത് പോലെ തന്നെയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഈ രംഗത്തുള്ള സഹകരണം ഏറെ മുതല്‍ക്കൂട്ടാകും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഒരു ധാരണപത്രം ഒപ്പ് വച്ചതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. നാഷണല്‍ പേമെന്‍റ്‌സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സൈപ്രസിലെ യൂറോ ബാങ്കും തമ്മിലാണ് ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പ് വച്ചത്. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ധന ഇടപാടുകള്‍ക്കായി യുപിഐ സേവനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഇത്. ലോകത്തിലെ അന്‍പത് ശതമാനം ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളും ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയും സൈപ്രസും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി സ്ഥിരതയാര്‍ജിച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ്. 2023 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2024 മാര്‍ച്ച് വരെ 1369.6 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ഇടപാടാണ് സൈപ്രസുമായി നടന്നത്. നാഷണല്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്ചേഞ്ച് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ എക്‌സ്ചേഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയും സൈപ്രസ് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്ചേഞ്ചും തമ്മിലും ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കായാണ് ഇത്. സൈപ്രസ്, യൂറോപ്പ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും. രണ്ട് ദിവസം മോദി സൈപ്രസില്‍ ചെലവിടും. സൈപ്രസിലെത്തിയ മോദിയ്ക്ക് ലാര്‍കാണ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ വരവേല്‍പ്പാണ് ലഭിച്ചത്. സൈപ്രസില്‍ നിന്ന് കാനഡയിലെ കാന്‍സ്‌കിസിലേക്ക് പോകുന്ന മോദി അവിടെ ജി7 ഉച്ചകോടിയില്‍ സംബന്ധിക്കും. കാനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മാര്‍ക്ക് കാര്‍ണിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണിത്. ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്രൊയേഷ്യ സന്ദര്‍ശിക്കും. അവിടെ പ്രസിഡന്‍റ് സൊറന്‍ മിലാനോവിക്കുമായും പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ദ്രേജ് പ്ലെന്‍കോവിക്കുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും.

