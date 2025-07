ETV Bharat / international

'സഹിഷ്‌ണുതയും ഇരട്ടത്താപ്പുമില്ല'; ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കും ബ്രസീലിനും ഒരേ സമീപനമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി - INDIA BRAZIL AGAINST TERRORISM

Prime Minister Narendra Modi warmly received by Brazilian President Luiz Incio Lula da Silva with a guard of honour and ceremonial welcome at the Alvorada Palace, in Brasilia ( IANS )