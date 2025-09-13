ETV Bharat / international

പലസ്‌തീനൊപ്പം; ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയിൽ ദ്വിരാഷ്‌ട്ര പരിഹാരത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ

ഫ്രാൻസ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 142 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്‌തു. 10 രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു, 12 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു. അർജൻ്റീന, ഹംഗറി, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്‌തത്.

india with palastine PALASTINE ISRAEL CONFLICT un general assembly NEW YORK DECLARATION
Smoke and flames rise after an Israeli military strike on a building in Gaza City, Friday, Sept. 12, 2025. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടെൽ അവീവ്: പലസ്‌തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 'ന്യൂയോർക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തെ' അംഗീകരിച്ച് ഇന്ത്യ. വെള്ളിയാഴ്‌ച നടന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലാണ് ഇന്ത്യ പലസ്‌തീന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫ്രാൻസ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തു.

10 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുകയും 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഗൾഫ്, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോള്‍ അർജൻ്റീന, ഹംഗറി, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്‌തു.

'ദ്വിരാഷ്‌ട്ര പരിഹാരത്തിലൂടെ പലസ്‌തീൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായ പരിഹാരം നടപ്പിലാക്കൽ സംബന്ധിച്ച ന്യൂയോർക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം' എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പ്രമേയമാണ് പൊതുസഭയിൽ പാസാക്കിയത്.

ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസും സൗദിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഉന്നതതല അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രമേയത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. 'ഇസ്രയേൽ പലസ്‌തീൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനും നീതിയുക്തവും സമാധാനപരവും ശാശ്വതവുമായ പരിഹാരം കൈവരിക്കുന്നതിനും, പലസ്‌തീനിലെയും ഇസ്രയേലിലെയും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മികച്ച ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും കൂട്ടായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചു' എന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് പ്രതിബദ്ധത പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നേതൃത്വത്തോട് സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലസ്‌തീൻ പൗരർക്കെതിരായ അക്രമവും പ്രകോപനവും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാനും, കിഴക്കൻ ജറുസലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്തെ എല്ലാ കുടിയേറ്റ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടനടി നിർത്തണമെന്നും ഇസ്രയേലിനോട് പൊതുസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് പദ്ധതികളോ കുടിയേറ്റ നയമോ പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാനും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നേർക്കുള്ള അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാനും സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പലസ്‌തീൻ ജനതയുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിനുള്ള പിന്തുണ സഭ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായി. മധ്യപൂർവദേശ സംഘർഷത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ടതായി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഗാസയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമന്നും സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസ പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും വെസ്റ്റ് ബാങ്കുമായി ഏകീകരിക്കണമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. അധിനിവേശം, ഉപരോധം, നിർബന്ധിത കുടിയിറക്കൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകരുതെന്നും പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: 'ഗാസയിൽ ചോര വീഴ്‌ത്താൻ ഇനിയില്ല'; സംഘർഷ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA WITH PALASTINEPALASTINE ISRAEL CONFLICTUN GENERAL ASSEMBLYNEW YORK DECLARATIONINDIA VOTES FOR PALESTINE IN UN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

ബിദുല എത്തി, സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ; ഒപ്പമുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.