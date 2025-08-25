ഇസ്ലാമാബാദ്: താവി നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യ. താവി നദി എന്നത് ചെനാബ് നദിയുടെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴിയാണ്, ഇത് ജമ്മു മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന നദിയുമാണ്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നിലവിൽ സിന്ധു നദീജല കമ്മീഷണർ വഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പാകിസ്ഥാൻ-ഇന്ത്യ സംഘർഷത്തിനുശേഷം ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ അധികൃതർ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പാക് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏപ്രിൽ 22-ന് നടന്ന പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം, 1960 ലെ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി റദ്ദാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു.
ലോകബാങ്കിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിന്ധുനദീജല ഉടമ്പടിയാണ് ഇന്ത്യ മരവിപ്പിച്ചത്. 1960 മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ള സിന്ധു നദിയിലൂടെയും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളിലൂടെയുമുള്ള ജല വിതരണമാണ് ഇതോടെ നിർത്തലായത്. അതേസമയം ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (NDMA) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 26 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ 788-ലധികം പേരുടെ മരണം ഇതിനകം തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,018 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ മണ്സൂണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കെടുതിയാണ് വിതച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്താണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ?
ഏഷ്യയിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏക അതിർത്തി കടന്നുള്ള ജല പങ്കിടൽ കരാറാണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ. 1960 സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. 64 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കരാർ കറാച്ചിയില് വച്ചാണ് ഒപ്പിടുന്നത്. നീണ്ട ഒമ്പത് വർഷത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കരാറിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കടന്നത്.
1947, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന കാലത്താണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന സിന്ധു നദി ആര് നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ജലം ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഉൾപ്പടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. 1948ൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹം ഇന്ത്യ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സമയത്താണ് തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കടത്തിവിടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ (യുഎൻ) എത്തുന്നത്.
പിന്നാലെ വർഷങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ലോകബാങ്കിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ കരാർ ഒപ്പ് വയ്ക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കടന്നു. ഒടുവിൽ 1960-ൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് അയൂബ് ഖാനും ചേർന്ന് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
