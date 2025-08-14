ETV Bharat / international

ഉന്നം തെറ്റി സുരക്ഷാസേനയുടെ ആചാരവെടി; ചോര പുരണ്ട് പാക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം, പൊലിഞ്ഞത് മൂന്ന് ജീവനുകള്‍ - PAK INDEPENDENCE DAY TURN TRAGEDY

കാൽനട യാത്രക്കാരും ആഘോഷ പരിപാടി കാണാനെത്തിയവരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വെടിയേറ്റത്. 8 വയസുകാരിയും മുതിർന്ന പൗരനും ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു.

Representative Image (ANI)
By ANI

Published : August 14, 2025 at 8:26 AM IST

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ സുരക്ഷാ സേനയുടെ ആചാര വെടി ഉന്നം തെറ്റി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്കിടെയാണ് അപകടം. സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉന്നം തെറ്റിയ വെടിയുണ്ടകള്‍ സാധാരണക്കാർക്ക് മേൽ പാഞ്ഞ് കയറുകയായിരുന്നു.

കാൽനട യാത്രക്കാരും ആഘോഷ പരിപാടി കാണാനെത്തിയവരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വെടിയേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ എട്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയടക്കം മൂന്ന്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ആകാശത്തേക്ക് വെടിവയ്‌ക്കുന്ന ചടങ്ങ് അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം.

ഇന്നലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നടന്ന സംഭവങ്ങളിലായി 64 പേർക്ക് വെടിയേറ്റതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. അസീസാബാദിൽ ഉന്നം തെറ്റിയ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റു. മുതിർന്ന പൗരനായ കൊറങ്കി സ്വദേശി സ്റ്റീഫൻ, എട്ട് വയസുള്ള കുട്ടി എന്നിവർ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മരിച്ചവരുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇവരെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശ്രദ്ധമായും അപകടകരവുമായ രീതിയിൽ ആചാരവെടി വച്ച നടപടിയെ അധികൃതർ അപലപിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കണം എന്നതായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായും ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുത്തനെ കുതിച്ച് പാക് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട്

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കറാച്ചിയിലുടനീളം നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 42 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിലും വെടിവയ്‌പ്പിലും 233 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കവർച്ചാ ശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടെ അഞ്ച് പേർക്കു ജീവൻ നഷ്‌ടമായതാണ് കണക്ക്. വ്യക്തിപരമായ ശത്രുത, കവർച്ചാ ശ്രമങ്ങള്‍, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമുള്ള തർക്കം എന്നിവയൊക്കെയാണ് വെടിവയ്‌പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും കൊലപാതങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നതും എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

ജനുവരിയിൽ മാത്രം നടന്ന ക്രൈം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡപകടങ്ങളിൽ മാത്രം കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ 36 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായതായും 528 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ചിപ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

