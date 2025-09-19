ETV Bharat / international

'മോദിയുമായി അതീവ സൗഹൃദം, ഇന്ത്യയുമായി മികച്ച ബന്ധം' അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്

ചുങ്ക പ്രശ്‌നങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള യുഎസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന നടപടിയായി ഇന്ത്യ കണക്കാക്കുന്നു.

Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 7:33 AM IST

ലണ്ടൻ: 'ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം' ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഈ പരാമര്‍ശം. ഇന്ത്യൻ നേതാവുമായി ശക്തമായ വ്യക്തി ബന്ധം പങ്കിടുന്നെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

മോദിയുമായി തനിക്ക് "വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നാടായ ചെക്കേഴ്‌സിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുമൊത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. "എനിക്ക് ഇന്ത്യയുമായും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതിയായ സന്തോഷം" - ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ചുങ്ക പ്രശ്‌നങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള യുഎസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന നടപടിയായി ഇന്ത്യ ഈ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന വ്യാപാര കരാറിലേക്കുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനത്തിൻ്റെ സൂചനയും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് പിഴയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ശതമാനം അധിക തീരുവ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചുമത്തിയത്. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ താങ്ങാനാവുന്ന ഊർജ്ജ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിർണായകമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തെ അവഗണിച്ചു.

ദേശീയ താൽപ്പര്യവും വിപണിയിലെ ഉയര്‍ച്ച താഴ്‌ചകളും അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സംഭരണം നടക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിച്ചു.

"എണ്ണ വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ, പുടിൻ പിന്മാറും, അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് മാർഗമില്ല, ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്മാറും," റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ചൈനയ്ക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ താൻ നിർബന്ധിതനായെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെട്ടെന്ന അവകാശവാദവും ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷത്തിലും ഇടപ്പെട്ടു, അത് രണ്ട് ആണവ രാജ്യങ്ങൾ ആണ്, "നിങ്ങൾ (ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും) ഞങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരേണ്ടിവരും" ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയോടെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തലിന് ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം അദ്ദേഹം നിരന്തരം നടത്തി വരികയാണ്.

ധാരണ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് (ഡിജിഎംഒ) നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്, മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടൽ ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചു.

ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം രണ്ട് ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിനായി യുകെയിലായിരുന്ന ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയയും, പത്രസമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ചെക്കേഴ്‌സിൽ നിന്ന് എയർഫോഴ്‌സ് വണ്ണിൽ വാഷിംഗ്‌ടണിലേക്ക് മടങ്ങി.

