സാഹിത്യ നൊബേൽ 2025; പുരസ്കാരം ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്നഹോർകൈകിന്
നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്നഹോർകൈകിക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം.
Published : October 9, 2025 at 5:19 PM IST
സ്റ്റോക്ഹോം: 2025 ലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്നഹോർകൈകിനാണ് ഇത്തവണത്തെ സാഹിത്യ നൊബേൽ. 1985 ലാണ് നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ക്രസ്നഹോർകൈക്കിൻ്റെ ആദ്യ നോവൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്.
71 കാരനായ ക്രസ്നഹോർകൈക്ക് 2015 ലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ "ബാരൺ വെൻക്ഹൈംസ് ഹോംകമിംഗ്" എന്ന കൃതിക്ക് യുഎസിൽ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും അദ്ദേഹം നേടി.
2002-ൽ ഇമ്രെ കെർട്ടെസിന് ശേഷം ഹംഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ നൊബേൽ ജേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഭാവനാത്മകവും പ്രവചനാത്മക സ്വാഭാവവുമുള്ള രചനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് പുരസ്കാരം.
സ്റ്റോക്ക്ഹോമില് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നാളെ (ഒക്ടോബര് 10) ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് 2.30 ന് ജൂറി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒസ്ലോയില് നോര്വീജിയന് നൊബേല് പുരസ്കാര സമിതിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ഒക്ടോബര് 13 തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. ആല്ഫ്രെഡ് നൊബേലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് 3.15നാണ് പ്രഖ്യാപനം. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ റോയല് സ്വീഡീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയന്സാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുക.
2025 രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാക്കൾ
മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് ഇത്തവണ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. സുസുമു കിറ്റഗാവ, റിച്ചാർഡ് റോബ്സൺ, ഒമർ എം യാഗി എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് സുസുമു കിറ്റഗാവ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് റിച്ചാർഡ് റോബ്സൺ. യുഎസിലെ ബെർക്ക്ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ഒമർ എം. യാഗി.
