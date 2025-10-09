ETV Bharat / international

സാഹിത്യ നൊബേൽ 2025; പുരസ്‌കാരം ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്‌നഹോർകൈകിന്

നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്‌നഹോർകൈകിക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം.

NOBEL LITERATURE NOBEL 2025 നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം 2025 Hungarian writer Krasznahorkai
Hungarian writer Krasznahorkai (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

സ്റ്റോക്ഹോം: 2025 ലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രസ്‌നഹോർകൈകിനാണ് ഇത്തവണത്തെ സാഹിത്യ നൊബേൽ. 1985 ലാണ് നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ക്രസ്‌നഹോർകൈക്കിൻ്റെ ആദ്യ നോവൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

71 കാരനായ ക്രസ്‌നഹോർകൈക്ക് 2015 ലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ "ബാരൺ വെൻക്ഹൈംസ് ഹോംകമിംഗ്" എന്ന കൃതിക്ക് യുഎസിൽ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും അദ്ദേഹം നേടി.

2002-ൽ ഇമ്രെ കെർട്ടെസിന് ശേഷം ഹംഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ നൊബേൽ ജേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഭാവനാത്മകവും പ്രവചനാത്മക സ്വാഭാവവുമുള്ള രചനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് പുരസ്‌കാരം.

സ്റ്റോക്ക്ഹോമില്‍ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നാളെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 10) ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 2.30 ന് ജൂറി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒസ്‌ലോയില്‍ നോര്‍വീജിയന്‍ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാര സമിതിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ഒക്‌ടോബര്‍ 13 തിങ്കളാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിക്കും. ആല്‍ഫ്രെഡ് നൊബേലിന്‍റെ സ്‌മരണയ്ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 3.15നാണ് പ്രഖ്യാപനം. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ റോയല്‍ സ്വീഡീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയന്‍സാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

2025 രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാക്കൾ

മൂന്ന് ശാസ്‌ത്രജ്ഞർക്കാണ് ഇത്തവണ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. സുസുമു കിറ്റഗാവ, റിച്ചാർഡ് റോബ്‌സൺ, ഒമർ എം യാഗി എന്നീ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായത്. ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് സുസുമു കിറ്റഗാവ. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് റിച്ചാർഡ് റോബ്‌സൺ. യുഎസിലെ ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ഒമർ എം. യാഗി.

Also Read: രസതന്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാനം ഇത്തവണ മൂന്ന് പേർക്ക്: നേട്ടത്തിന് കാരണമായ കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെ

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBELLITERATURE NOBEL 2025നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം 2025HUNGARIAN WRITER KRASZNAHORKAINOBEL PRIZE IN LITERATURE 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.