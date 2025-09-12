ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം: കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഉന്നതതല യോഗം 2 മണിക്ക്, മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് പങ്കെടുക്കും
ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾനടക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
Published : September 12, 2025 at 2:07 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കാനിരുന്ന ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 12) ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം ലോക വ്യാപകമായി മാറിയതോടെയാണ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. യോഗത്തിൽ നേപ്പാളിലെ സൈനിക മേധാവി അശോക് രാജ് സിഗ്ഡേൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് മാൻ സിങ് റൗട്ട്, സിപിഎൻ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ) മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.
നേപ്പാൾ പ്രസിഡൻ്റ് രാം ചന്ദ്ര പൗഡലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലിയുടെ രാജിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ യോഗം. ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കാർക്കിയെ താത്ക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ടകളിലൊന്ന്.
സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ നേപ്പാളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരോധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നേപ്പാളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം, അഴിമതി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളാണ് നടന്നത്.
എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി കൊണ്ട് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കാർക്കി രംഗത്ത് വന്നു. ഇത് ജെൻസി പ്രക്ഷോഭകർക്കിടയിൽ കോളിളക്കും സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് ജെൻ സി നേതാക്കൾ സുശീല കാർക്കിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കെപി ശർമ്മ ഒലി രാജി വച്ചതിന് ശേഷവും പ്രതിഷേധക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വ്യാപകമായ അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ജെൻസി നേതാവായ ദിവാകർ ദംഗൽ പറഞ്ഞു. നേപ്പാളികളുടെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ ജെൻസി പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാടിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിനും അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് സുശീല കാർക്കിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു ജെൻ സി നേതാവ് ജുനാൽ ഗഡാലും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും നന്മക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കും കാർക്കിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേപ്പാളിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് സുശീല കാർക്കി. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് സുശീല കാർക്കിയുടേത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അഴിമതിക്കെതിരെ സുശീല കാർക്കി നടത്തിയ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നേപ്പാൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
ഓൺലൈൻ സർവേകളിലൂടെ ജെൻ സി പ്രതിഷേധക്കാർ സുശീല കാർക്കിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് ജെൻ സി അംഗം അനിൽ ബനിയ പറഞ്ഞു. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ കാഠ്മണ്ഡു സിറ്റി മേയർ ബാലേന്ദ്ര ഷായും കാർക്കിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ജെൻ സി പ്രതിഷേധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടു:
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ ജെൻ സി പ്രതിഷേധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 34 ആയി ഉയർന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ 1368 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് നേപ്പാളിലെ ആരോഗ്യ, ജനസംഖ്യാ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
