ETV Bharat / international

ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആയുധ നിര്‍മാണ സംഭരണ ശേഖരം തകര്‍ത്ത് ഇസ്രയേല്‍

Smoke rises following an Israeli airstrike in the Gaza Strip - File Photo ( AP )