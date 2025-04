ETV Bharat / international

ഹഡ്‌സൺ നദിയിൽ ഹെലികോപ്‌ടർ തകർന്ന് വീണു; കുട്ടികളുള്‍പ്പെടെ ആറ് മരണം - HELICOPTER CRASH NEW YORK

Rescue wokers at the scene of the crash (Photo/Reuters) ( Reuters )