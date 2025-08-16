ഇസ്ലാമാബാദ്: വടക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ 320 ലധികം പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകള്. ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ (307) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പ്രവിശ്യാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വീടുകൾ തകർന്നുവീണുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും മരിച്ചത്. ഇതിൽ 15 സ്ത്രീകളും 13 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ദുഷ്കരം
പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തില് ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയര്ന്നേക്കുമെന്ന് അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
കനത്ത മഴമൂലം മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രളയം ബാധിച്ച വടക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒമ്പത് പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം 2,000 രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പല റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെന്നും ഖൈബർ പഖ്തൂണ്ഖ്വയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിലാൽ അഹമ്മദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു. ഇതിനാൽ കാൽ നടയായിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ അതിജീവിതരെ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരിൽ വളരെ കുറച്ചുപേരെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രളയം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച പർവതപ്രദേശങ്ങളായ ബുണർ, ബജൗർ, സ്വാത്, ഷാംഗ്ല, മൻസെഹ്റ, ബട്ടാഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങൾ പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അടുത്ത കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പാക് അധീന കശ്മീരിൽ ഒമ്പത് പേരും വടക്കൻ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ അഞ്ച് പേരും മരിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ദുരിതാശ്വാസ ദൗത്യത്തിനിടെ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാനിലെ മഴക്കാല ദുരിതങ്ങൾ
ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മൺസൂൺ കാലത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് കൃഷിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാല്, അധിക മഴ പലപ്പോഴും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് മണ്ണിടിച്ചിലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയേറെയാണ്.
പാകിസ്ഥാനിലെ 255 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ പകുതിയോളം പേർ താമസിക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ ജൂലൈയിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 73 ശതമാനം കൂടുതൽ മഴയും കഴിഞ്ഞ മൺസൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില് കൂടുതൽ മരണങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ. 2022 ലെ മൺസൂൺ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പാകിസ്താൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. ഏകദേശം 1,700 പേരാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത്.
